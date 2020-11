Miriam Leone, l’isolamento è bollente senza l’intimo: “Ho messo il suo maglione”

Miriam Leone ha infiammato i follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue curve: l’isolamento col fidanzato è bollente

Isolamento particolare per l’attrice che in questi giorni particolari di emergenza Coronavirus e di zone rosse, sta trascorrendo giornate in isolamento insieme al fidanzato Paolo Cerullo. Poco si sa sull’uomo che ha conquistato il cuore della bellezza siciliana che appare in grandissima forma. I post che l’attrice sta pubblicando in queste settimane dalla sua pagina ufficiale ma anche dalle fan page sono tanti, e tutti testimoniano la forma fisica smagliante di uno dei personaggi femminili più apprezzati dal pubblico. L’ultimo che ha postato è stato un grandissimo successo per lei che continua a far battere il cuore di migliaia di follower di Instagram. Che ormai la seguono in tutte le uscite pubbliche mostrando il loro interesse a suon di like e di commenti. Anche stavolta la bella siciliana ha sbalordito tutti.

Come detto Miriam Leone è un personaggio amatissimo dal pubblico. Le sue doti fisiche non passano inosservate anche sui social, e mettono in evidenza un fisico perfetto ed una bellezza mozzafiato, ma anche delle curve che fanno sognare. Un mix difficile da trovare in altri personaggi. Queste le armi che l’attrice riesce a mettere in mostra ad ogni sua pubblicazione sui social, lasciando di volta in volta a bocca aperta i suoi fan che sono davvero tanti. Nell’ultimo pubblicato in ordine di tempo si è davvero superata, mostrando un momento della sua quarantena, indossando un maglione del suo compagno. L’assenza dell’intimo ha reso incandescente l’atmosfera, per uno scatto di rara bellezza che ha evidenziato delle curve che hanno fatto perdere la testa ai suoi ammiratori. Il gioco del vedo non vedo ha infiammato Instagram, con il post che in pochissimi minuti ha fatto il classico giro del web e anche il pieno di like e commenti. “Bellezza straordinaria” hanno commentato i follower sotto il post che ha avuto come didascalia “Effetto quando ti metti il suo maglione preferito in autoisolamento ❤️”. A voi i commenti.