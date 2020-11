Meteo oggi mercoledì 11 novembre: l’anticiclone africano perde forza, novità in arrivo

Meteo oggi mercoledì 11 novembre: primi segnali di cedimento da parte del super anticiclone africano che ha regalato stabilità per giorni

L’anticiclone africano definito ‘super’ di questi giorni purtroppo sta lentamente cominciando la ritirata dal nostro territorio. Già a partire dalla serata della giornata di oggi infatti si avranno le prime conseguenze negative su alcune regioni, che perderanno i caratteri di stabilità che hanno mantenuto per qualche giorno. La fine della stabilità si avvertirà soprattutto al Centro Nord, con le temperature che in alcuni casi subiranno bruschi cali verso il basso, e riporteranno anche il cattivo tempo. Insomma, proprio nel giorno dell’estate di San Martino comincerà forse quello che potrebbe essere l’arrivo dell’autunno che in verità fino ad oggi di era fatto attendere. Ma vediamo nel dettaglio quello che sarà il bollettino meteo per la giornata di oggi mercoledì 11 novembre in Italia.

Nelle prime ore del mattino non ci saranno tante differenze rispetto agli scorsi giorni, con il sole che ruberà la scena su quasi tutto il territorio. Uniche criticità si ripeteranno anche oggi in Lombardia Piemonte Liguria ed area padana, con le nebbie e le foschie che renderanno critici gli spostamenti. Si consiglia estrema prudenza soprattutto nelle ore dell’alba. Nel corso della giornata i fenomeni critici andranno come sempre in dissolvenza. Al Centro Sud la mattinata rimarrà piacevole, con il clima che si manterrà quasi primaverile soprattutto in Calabria e Sicilia. Ma in generale su tutto il meridione non presenti particolari criticità da segnalare. Anche in Sardegna sole e venti moderati.

Nel pomeriggio sera i primi addensamenti, con possibili e locali rovesci ancora in Liguria Piemonte e parte della Lombardia. Addensamenti che si verificheranno anche in Emilia Romagna e dorsale appenninica, con interessamenti anche in Lazio e Campania. Dalla sera i peggioramenti saranno evidenti in gran parte delle regioni, con le temperature in ribasso e qualche pioggia notturna al Nord ed al Centro. Situazione meteo in forte peggioramento a partire dalla giornata di domani giovedì 12 novembre, con il maltempo che ricomincerà sul Nord Ovest e l’area della Val Padana. Ma anche il Sud perderà la stabilità con l’anticiclone che vedrà ridursi ulteriormente la sua forza.