Rita Rusic, il selfie è super bollente e non lascia spazio all’immaginazione

Rita Rusic ha scatenato il web con una nuova Instagram Stories che ha attirato l’attenzione dei fan: a 60 anni l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è uno spettacolo

Una nuova “storia” su Instagram ha scatenato i follower dell’imprenditrice cinematografica che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche. Negli ultimi mesi l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori sta riscuotendo un grande successo sul web proprio grazie alla sua freschezza fisica e ad una bellezza che sembra intramontabile. Per lei il tempo si è fermato, tanto che a 60 anni rappresenta ancora un modello di donna da seguire per tante sue ammiratrici più giovani. Apprezzata in televisione, come detto la sua popolarità su Instagram continua ad aumentare, grazie anche alla sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Nel programma di Alfonso Signorini abbiamo scoperto una bellezza sempre in voga, ma anche un personaggio forte e senza peli sulla lingua.

Memorabili gli scontri di Rita Rusic all’interno della casa con i vari compagni, ma indimenticabile resta quello avuto con Valeria Marini, che dopo la fine del suo matrimonio è diventata la compagna di Vittorio Cecchi Gori. Insomma, parliamo di un personaggio che resta spesso al centro dell’attenzione proprio per il suo carattere forte e diretto. Nelle ultime ore si è distinta per alcuni post bollenti che hanno messo in evidenza le sue qualità fisiche che non lasciano indifferenti i follower. In una ‘Instagram Stories’ ha mostrato il suo fisico perfetto con un video selfie che ha evidenziato alcune parti del corpo bollenti, con il gioco del vedo non vedo che ha esaltato i fan. Le immagini hanno ottenuto migliaia di visualizzazioni a conferma della forte popolarità che l’ex modella croata ha ancora oggi. Ma soprattutto l’ennesima dimostrazione dell’amore dei suoi follower nei suoi confronti, che cresce sempre di più. E voi, cosa ne pensate della bellezza della ex moglie di Vittorio Cecchi Gori?