Meteo oggi martedì 10 novembre: permane il super anticiclone, ma attenzione alle sorprese

Meteo oggi martedì 10 novembre: il super anticiclone continua a regalare stabilità su gran parte delle regioni, ma attenzione alle criticità

La presenza del super anticiclone africano continua a regalare stabilità su gran parte dell’Italia, che sta vivendo questo mese di novembre sulla scia di quello che è stato il mese di ottobre definito pazzo. E che ha fatto registrare temperature record soprattutto nella settimana finale. Anche nella giornata di oggi possiamo parlare di parentesi primaverile che si allunga, con belle giornate che rappresentano davvero una novità per molte regioni che in questo periodo dell’anno erano abituate a ben altri scenari. Come detto anche la giornata di oggi martedì 10 novembre si caratterizzerà per una stabilità su gran parte del territorio. Con delle criticità in alcune regioni che andranno dissolvendosi nel corso della giornata. Ma vediamo come sempre nel dettaglio quello che ci aspetterà nelle prossime ore.

Al Centro Nord le condizioni meteo ripercorreranno quelle della giornata di ieri: sole e schiarite, ma anche insidie

Nelle regioni del Centro Nord la situazione eccezionale data dalla presenza del super anticiclone continuerà a regalare stabilità e belle giornate su tutto il territorio. Con sole anche sui rilievi alpini e temperature superiori alla media stagionale anche di oltre un grado. Un fenomeno che continuerà ancora per qualche giorno. Come per i giorni scorsi, anche nella mattinata di oggi ci potranno essere delle insidie che potrebbero causare problemi alla viabilità. E ci riferiamo ai banchi di nebbia presenti in Lombardia Piemonte Veneto e Val Padana. Con il passare delle ore la situazione andrà in miglioramento, con i banchi in dissolvenza e la presenza del sole che regalerà tempo mite. Piccoli addensamenti nel pomeriggio in Liguria e parte dell’Emilia Romagna. Ma nel complesso nessuna pioggia in vista per tutta la giornata. Venti deboli e mari poco mossi nel canale ligure. Lieve calo delle temperature in serata e nella notte.

Nelle regioni meridionali e sulle isole il tempo sarà ancora all’insegna della stabilità e delle temperature miti

Situazione ancora migliore rispetto alle ultime ore anche nelle regioni del Sud e sulle isole. Con il meteo che rimarrà stabile e le temperature in lieve miglioramento, con picchi che si potranno toccare nel corso della mattinata anche fino a 27°. Uno scenario quasi primaverile che potrebbe spingere la popolazione a trascorrere qualche ora fuori casa, lockdown permettendo nelle varie regioni. Anche la Sardegna, a parte qualche nuvola sparsa, godrà di bel tempo sin dalle prime ore del mattino. Le regioni più calde saranno Puglia Campania Calabria Sardegna e soprattutto Sicilia. Mari poco mossi e venti deboli non creeranno problemi nei collegamenti con le isole minori. Temperature in lieve calo durante la serata e nella notte, come accaduto già nei giorni scorsi.