Meteo domani mercoledì 11 novembre: il super anticiclone perde forza, sorprese in arrivo

Meteo domani mercoledì 11 settembre: il super anticiclone africano comincia a perdere la sua forza, con i primi segnali negativi su alcune regioni. Le novità inattese

La giornata di domani rappresenterà quella dello che potrebbe essere definito il giorno spartiacque della settimana. Con gli affetti del super anticiclone africano che continuano a permanere sulla maggioranza delle regioni. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetterà nelle prossime ore, con delle inattese novità che purtroppo non faranno piacere. E che spezzeranno per qualche giorno l’incantesimo positivo su questo autunno che si è ad oggi caratterizzato per bel tempo e sole.

Nella mattinata di domani da segnalare ancora un a volta presenza di banchi di nebbia e foschia sulle regioni del Centro Nord. Con criticità per la viabilità che si presenteranno soprattutto in Lombardia Piemonte Liguria Toscana e Val Padana. Nel resto della penisola mattinata sole e bel tempo, con l’anticiclone africano che manterrà una situazione meteo molto positiva, con picchi per le temperature in Sicilia Calabria e Sardegna. Nel corso della giornate e del pomeriggio le prime criticità sul territorio.

Dal Centro Nord una nuvolosità insistente si presenterà su alcune regioni, come Lombardia Piemonte e Liguria, che non escluderanno temporanei piovaschi di piccolissima intensità. Ma non saranno solo queste le regioni che vedranno una aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio. Infatti cieli meno soleggiati e presenza insistente di nuvole si avrà in Emilia Romagna, Toscana Lazio Marche, ma dal pomeriggio anche in Sardegna e Calabria. Il tempo rimarrà stabile nelle restanti regioni, con una prima diminuzione delle temperature dal pomeriggio sera.

La serata porterà un aumento dell’umidità combinato con un abbassamento generale delle temperature ovunque anche di 7-8°, con la situazione che peggiorerà nelle prossime ore. Dalla giornata di giovedì ci sarà un ulteriore peggioramento della situazione, con l’abbassamento delle temperature ed il contestuale peggioramento in tante regioni. Con possibilità di piogge e rovesci molto possibile. Per questo motivo la giornata di domani appare come quella spartiacque tra la presenza ancora massiccia dell’anticiclone che farà sentire gli affetti. Prime avvisaglie di autunno vero a partire quindi da giovedì, con alcune regioni che si vedranno costrette a riaprire gli ombrelli.