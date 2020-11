Meteo domani martedì 10 novembre: il super anticiclone continua a pressare su gran parte delle regioni. Ma ci saranno ancora delle eccezioni

Nella giornata di domani la situazione meteo sarà ancora positiva su tutta la penisola, con l’alta pressione garantita dalla presenza del super anticiclone che regalerà sole e bel tempo. Con la stabilità che è destinata a rimanere ancora su gran parte del paese anche nei prossimi giorni. Solo alcune regioni, nelle ore del mattino ed in quelle del primo pomeriggio vivranno qualche criticità che creerà qualche problema in parte della giornata. Ma nella gran parte dell’Italia ci sarà l’ennesima giornata caratterizzata dal sole e dai cieli poco nuvolosi. Diamo uno sguardo nel dettaglio a quella che ci aspetterà domani in tutte le regioni

Meteo Centro Nord: sole e bel tempo anche sui rilievi alpini. Tempo gradevole, ma attenzione alle eccezioni

La situazione nelle regioni del Centro e del Nord non subiranno particolari variazioni rispetto a quanto accaduto nella giornata di oggi. Sole e bel tempo anche sui rilievi alpini, con le temperature che si manterranno ancora sopra la media. Mese di novembre che quindi per le regioni centrali e settentrionali si manterrà anomalo e con le variazioni positive che continueranno a rappresentare una felice sorpresa. Criticità come sempre presenti in questo periodo dell’anno quella delle foschie e delle nebbie in Piemonte Lombardia Veneto e Val Padana. Piccoli addensamenti nuvoloso di poco conto su Liguria Lombardia ed Emilia Romagna.

Al Sud e sulle isole bel tempo e temperature primaverili per tutta la giornata. Anche la Sardegna baciata dal sole

Continua la forte presenza del super anticiclone sulle regioni del Sud e sulle isole. Temperature record che portano a pensare addirittura all’estate, con delle zone della Campania Calabria e Sicilia che hanno visto nelle scorse ore addirittura bagnanti affollare le spiagge. Una situazione anomala che permarrà anche nelle prossime giornate. Come detto caldo anomalo e record anche nelle altre regioni, con il termometro che potrà toccare nelle ore di punta anche picchi di 27° 28°. Anche la Sardegna sarà baciata dal sole sin dalle prime ore del mattino, con i venti moderati ed i mari calmi.