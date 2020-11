Marco Mengoni, gravissimo lutto in famiglia per Covid: “Era un esempio per me”

È morta la nonna di Marco Mengoni, dopo essere stata ricoverata in ospedale per Covid-19. La signora era spesso protagonista delle Instagram stories del cantante e si era guadagnata l’affetto di tutti i fan, che commentano sconvolti la notizia.

L’amata nonna di Marco Mengoni è morta all’età di 83 anni all’ospedale Belcolle di Viterbo dopo qualche giorno di ricovero in ospedale. Iolanda Anitori, questo era il suo nome, era la nonna materna di Marco Mengoni, madre della madre Nadia. A legarla a Marco c’era un affetto saldo e forte, al punto che l’artista spesso la includeva nelle sue instagram stories e le aveva dedicato post accompagnati da parole molto tenere. Non solo, la nonna veniva nominata spesso durante le varie interviste e apparizioni nei programmi tv.

L’affetto dei fan

Tutto questo amore nei confronti della nonna era stato quindi trasmesso da Marco ai numerosi fan, che l’avevano da subito presa in simpatia e della quale spesso chiedevano notizie via social al cantante. Tra i followers, per il suo carattere travolgente e frizzante, era diventata una specie di mascotte. Una vera e propria beniamina, insomma, che i fan non mancavano di ricoprire di affetto. La notizia della sua morte ha sconvolto e toccato tutti i fan: “Era la nonna di tutti noi“. Secondo quanto riportato, la donna non avrebbe avuto patologie pregresse: è morta due giorni dopo essere stata ricoverata all’ospedale di Belcolle (Viterbo). I funerali si sono tenuti il giorno stesso nel duomo di Ronciglione, paese di origine della donna e della famiglia di Marco.

La notizia della morte di Iolanda viene diffusa dal Corriere di Viterbo, ma ancora Marco non ha annunciato via social quanto avvenuto, decidendo di prendersi un momento di raccoglimento per stare vicino ai propri cari. Si sa che Marco è sempre stato riservato sui social, ma il suo silenzio sta quasi facendo preoccupare i suoi numerosi followers.

Il legame fortissimo con il nipote

Marco e la nonna erano molto legati. Non è un mistero che il nipote l’abbia coinvolta in tutte le tappe della sua carriera musicale. Era presente anche durante la vittoria di Mengoni a X Factor 3 nel 2009, che aveva commentato in questo modo: “Marco è un tesoro, è un dono di Dio“, ma ciò che le ha fatto conquistare la simpatia dei fan è un video caricato su YouTube dove la signora canta a squarciagola: “Pronto a correre”, singolo del nipote.

Una signora vivace e solare, sempre molto attiva ed energica, capace di ridere di se stessa ma sempre con molta eleganza, persino durante i momenti più buffi con il nipote, quando si divertivano insieme ad indossare occhiali dalle forme più disparate, come testimoniato da alcune foto sul profilo Instagram di Marco.

Sul profilo twitter del vincitore di X Factor 3 una bella foto insieme alla nonna era stata pubblicata nel 2015, con la didascalia: “Ringrazio una donna che con forza, tenacia e dolcezza è per me, ogni giorno, un esempio unico. Grazie, nonna Iolanda”,

#ringraziounadonna che con forza, tenacia e dolcezza è per me, ogni giorno, un esempio unico. Grazie, Nonna Iolanda pic.twitter.com/2j79lYDAd9 — Marco Mengoni (@mengonimarco) March 8, 2015

“Era la nonna di tutti noi”, recita un commento su Facebook – “vedeva in anteprima tutti i video e sentiva sempre le canzoni o singoli per prima… condoglianze a tutta la famiglia”

