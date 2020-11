Elisabetta Canalis si allena e mostra addominali e glutei: follower senza parole

Elisabetta Canalis ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram un lungo video con una lezione di allenamento. Follower pazzi di lei

La showgirl ed attrice ha lasciato i suoi ammiratori del web senza parole. La sua passione per l’allenamento e la forma fisica è ormai nota, tanto che i video e le foto che spesso ha postato su Instagram hanno fatto il giro delle bacheche dei follower. A distanza di anni dalle sue ultime apparizioni televisive l’ex Velina di Striscia la Notizia è rimasta nei cuori degli italiani. E non solo. Infatti dal suo trasferimento negli Usa anche i follower americano hanno imparato a conoscere e ad apprezzare la sua bellezza e sensualità. Sotto i suoi post non mancano commenti non solo degli italiani ma anche degli americani che si dicono pazzi della signora Perri. Tanti gli scatti ma anche i video che la showgirl sarda pubblica su Instagram e che ricevono un successo clamoroso.

Elisabetta Canalis come detto è rimasta nei cuori dei follower che non smettono di seguirla anche in queste settimane difficili per l’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia ma anche gli Usa e tanti altri paesi nel mondo. Uno dei suoi ultimi video su Instagram ha mostrato le sue curve e la sua bellezza in una seduta di allenamento che ha voluto condividere con tutti i suoi follower. In tenuta sortiva ma messo in evidenza il suo décolleté a bordo piscina insieme alla figlia Skyler Eva ed a delle istruttrici. Un video di 35 minuti circa che è stato visualizzato da migliaia di follower. La lezione di pilates è stata apprezzata, con quasi 500mila visualizzazioni. Ma tanti anche i like ed i commenti per una delle donne che viene considerata come una delle bellezze principali del web. Un successo che mantiene negli anni grazie anche alla sua passione per l’allenamento e la tenuta fisica. Video che abbiamo postato sotto per chiunque fosse interessato a godersi la lezione della bella showgirl.