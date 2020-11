Claudia Ruggeri e la nostalgia per l’estate: il costume slacciato scatena i fan

Claudia Ruggeri ha attirato l’attenzione su di sé con uno scatto dell’estate che ha messo in evidenza la sua bellezza ed estrema sensualità

La Miss di Avanti un altro non smette di provocare i follower di Instagram con uno scatto che non passa inosservato su Instagram. Bella e sensuale come sempre, la cognata di Paolo Bonolis ha pubblicato uno scatto che fa riferimento all’estate e che mette in evidenza il suo décolleté che fa impazzire i follower. La foto ovviamente fa riferimento al momento delle vacanze, quei mesi di luglio ed agosto che sembravano spensierati e che vedevano lontana questa seconda ondata nell’emergenza Coronavirus che ha colpito nuovamente il nostro paese. Lo scatto della Miss di Avanti un altro è stata ancora una volta irresistibile per i follower che non hanno resistito alla tentazione di commentare la foto che in pochi minuti dalla pubblicazione ha raccolto dei numeri record. Un successo, l’ennesimo per lei. Che proprio non smette di far impazzire i suoi ammiratori.

Claudia Ruggeri ha voluto ricordare il periodo spensierato dell’estate, quando la curva dei contagi nel nostro paese non era allarmante rispetto a questi giorni. Un ricordo che diventa un desiderio di normalità. Con il post che fa riferimento al periodi più bello dell’anno per tutti gli italiani. La foto – che abbiamo pubblicato sotto – ha avuto come didascalia: “Nostalgia estiva” ad indicare la voglia di sole e mare, ma anche di normalità che tanto manca adesso. Il post è stato un grande successo per la showgirl che negli ultimi periodi è molto attiva, ma anche molto seguita su Instagram. Il costume slacciato e tenuto con una mano ha surriscaldato l’atmosfera che è diventata rovente. Ad oggi i suoi post sono apprezzati dal pubblico che ha imparato a seguirla non solo in televisione ma anche sul web, con Instagram che rimane uno dei suoi social preferiti. Dove riesce a dare il meglio di sé ed a far innamorare i suoi follower a suon di post bollenti.