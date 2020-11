Biagio Antonacci festeggia oggi 57 anni. Il cantante milanese ha voluto farsi gli auguri attraverso un post sul suo profilo ufficiale Instagram: “buon compleanno al Biagio che c’è in me”. Biagio debutta nel mondo della musica nel 1988, quando partecipa al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte con la canzone Voglio vivere in un attimo. Da quel momento il cantante milanese non si è più fermato.

Nato sotto la Madonnina da padre pugliese e madre milanese, Biagio, nonostante suonasse la batteria da bambino, non vede da subito nella musica il suo futuro. Si diploma al geometra e si arruola nell’Arma dei Carabinieri. Dopo aver terminato la Scuola Allievi a Torino, presta servizio a Garlasco ed è lì che il suo cammino incrocia la via della musica. Il mediatore di quest’incontro è niente di meno che Ron: lo sottopone a un provino e lo presenta agli Stadio che lo ingaggiano per aprire un loro concerto. È la prima volta che Biagio mette piede su un palco e ci prende così tanto gusto da abbandonare tutto il resto. Il secondo palco che calca è quello più pregiato, quello che fa tremare anche il più affermato degli artisti: il palco di Sanremo. Vi debutta nell’88, nella sezione Nuove Proposte, con Voglio vivere in un attimo. L’anno dopo consolida la sua popolarità tornando a Sanremo con la canzone Non so più a chi credere ed incontra il favore di pubblico e critica. Da quel momento in avanti la sua carriera sarà una continua ascesa. Azzecca un numero impressionante di hit e nel 2007 si concede anche la soddisfazione di cantare a San Siro davanti a 60 mila fan.

LEGGI ANCHE > CESARE CREMONINI ANNUNCIA L’USCITA DEL SUO NUOVO LIBRO “LET THEM TALK”

Biagio Antonacci non è solo chitarrista, non è solo cantante, è anche e soprattutto, autore. Oltre ad aver scritto la stragrande maggioranza dei suoi testi, ha prodotto brani per le più belle voci della musica italiana. Syria, gli Stadio, Raffaella Carrà e la grande Mia Martini. E per Mietta, per Mina e Annalisa Minetti. Per Alessandra Amoroso e Laura Pausini. Con Laura, inoltre, la duratura collaborazione è andata ben oltre, trasformandosi in una pura e forte amicizia. I due, infatti, hanno girato l’Italia quest’estate con il Laura Biagio Stadi Tour 2019. Nel corso della sua carriera ha collaborato con Zucchero, Tiziano Ferro, Leona Lewis e Rebecca Ferguson, tra gli altri.

LEGGI ANCHE > ADDIO A STEFANO D’ORAZIO, BATTERISTA DEI POOH. IL SALUTO DELLA BAND: “CIAO, NOSTRO AMICO PER SEMPRE”