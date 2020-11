Meteo domani domenica 8 novembre: l’estate di San Martino sull’Italia. Ma c’è un insidia

Meteo domani domenica 8 novembre: quella che ci aspetta sarà una giornata all’insegna del bel tempo e del sole. Ma attenzione alle insidie

La giornata di domani domenica 8 novembre assisteremo ad un ulteriore miglioramento della situazione sulla gran parte della penisola. Con il sole ed il bel tempo che ruberanno ancora per un giorno la scena. Tutto merito dell’estate di San Martino che porterà ancora ore di stabilità non solo nelle regioni meridionali, ma anche per quelle del Centro Nord per tutta la giornata di domani. Ma attenzione anche alle insidie che ci saranno in alcune regioni e che potranno creare qualche piccolo problema negli spostamenti. Ma diamo uno sguardo nello specifico, e regione per regione, a quello che sarà il tempo della giornata di domani.

Meteo al Nord ed al Centro: sole e bel tempo per tutta la giornata. Ma attenzione alle insidie in alcune regioni

Nelle regioni del Nord e del Centro l’estate di San Martino regalerà ancora ore di alta pressione e di stabilità sulla gran parte delle regioni. Con sole e temperature miti che saranno una vera novità per il mese di novembre. Infatti ci saranno anche picchi di 22°-23° nelle ore di punta soprattutto nelle aree del Nord Ovest e nelle grandi città. L’alta pressione porterà via definitivamente via i residui di nuvole e vento, con la giornata che sarà gradevole per milioni di italiani purtroppo alle prese con il lockdown. Unica criticità della giornata si avrà ancora una volta nelle prime ore del mattino, con banchi di nebbia e foschia soprattutto in Val Padana che comunque si dissolveranno nel corso della giornata. Si raccomanda prudenza in ogni caso per gli spostamenti.

Al Sud e sulle isole tempo stabile e temperature quasi estive che regaleranno una domenica da vacanza

Situazione meteo ancora migliore per le regioni del Sud e sulle isole. Con le temperature che raggiungeranno anche quota 26° nelle ore più calde tra Campania Puglia Calabria e Sicilia. Nessuna criticità da segnalare sino a sera. Con i mari che resteranno calmi ed i venti assenti. Sarà una buona domenica anche per la Sardegna che vedrà splendere il sole per tutta la giornata, con temperature che si manterranno anche sull’isola ben al di sopra dei venti gradi per tutto l’arco della mattinata e del pomeriggio. Un lieve calo si avrà nelle ore serali e notturne.