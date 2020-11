Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato nelle ultime ore, Justine Mattera, lasciando tutti senza fiato per la bellezza.

Lei è una donna bellissima e molto brava come showgirl, stiamo parlando di Justine Mattera.

In queste ultime ore ha pubblicato una fotografia che ha lasciato tutti senza fiato, vediamo meglio insieme per quale motivo.

Justine Mattera la foto sul divano lascia senza parole: “Il mio lockdown”

E’ arrivata dall’America come sosia della intramontabile Marilyn Monrooe, stiamo parlando ovviamente di Justine Mattera, e da all’ora di strada ne ha fatta davvero tanta.

Possiamo vederla spesso in televisione, ma quando non è sul piccolo schermo è molto attiva sul suo profilo social di Instagram.

Come possiamo vedere, ha una grandissima passione per lo sport, che pratica a livelli davvero molto alti.

La passione per la bici, l’ha tramandata anche ai suoi figli, ed insieme fanno dei lunghissimi percorsi, anche in alta montagna.

Justine, ha una grandissima passione anche per il nuoto, e tutto questo sport le permette di avere un fisico perfettamente scolpito e tonico.

Le sue immagini, spesso sono molto sensuali, ed in quelle dove indossa costumi, o simili, è possibile ammirare la sua perfetta forma fisica.

Come nella fotografia che ha pubblicato in queste ultimissime ore, dove si mostra seduta, o meglio rannicchiata sul divino, ed indossa solamente dell’intimo di pizzo panna, davvero molto bello, che esalta il suo décolleté.

Justine, abitando a Milano ha inserito come didascalia che è iniziato, nuovamente, il suo lockdown, per via dell’emergenza sanitaria in atto per il Coronavirus.

E, sicuramente, in molti vorrebbero essere con lei a passare questi 14 giorni chiusi in casa, oppure diventare il suo divano, voi cosa ne pensate?