Meteo oggi venerdì 6 novembre: la presenza stabile dell’anticiclone africano regalerà sole e bel tempo su molte regioni. Ma non su tutte

La giornata di oggi sarà ancora una volta caratterizzata dalla forte stabilità sulla quasi totalità delle regioni. Su tutta la penisola, salvo piccole eccezioni, sarà investita dalla presenza dell’anticiclone africano che ormai staziona indisturbato da qualche giorno sull’Italia. Il risultato di questa gradita presenza sarà quello di tempo stabile e soleggiate che porteranno temperature miti soprattutto al Sud e sulle isole principali. Piccole criticità con piovaschi sparsi e nebbie mattutine in alcune aree del Centro Nord, sia nell’area occidentale che in quella orientale, ma nel complesso possiamo parlare senza dubbio di un weekend all’insegna di cieli sereni o poco nuvolosi. Ma andiamo ad osservare nello specifico cosa ci aspetterà in questa giornata e nelle prossime ore.

Situazione di stabilità su gran parte delle regioni del Centro Nord, ma non mancheranno le sorprese

Al Centro Nord la situazione meteo rimarrà pressoché inalterata rispetto alle scorse 24 ore. Infatti piccole criticità si manifesteranno in Lombardia e Piemonte con piovaschi sparsi di lieve intensità. Ma nelle stesse regioni nel corso della giornata si avrà un miglioramento che le farà allineare alle altre. Al mattino in Pianura Padana e nelle aree occidentali possibili presenze di foschie e banchi di nebbia destinati a scomparire nelle ore più calde. Bel tempo anche in Liguria, con piccoli addensamenti di poco conto. Nuvole sparse nell’area orientale, con piccoli addensamenti che riguarderanno solo i rilievi alpini, interessati nei giorni scorsi da rovesci anche a carattere temporalesco. Le temperature si manterranno stazionarie ed al di sopra dei 20°. Venti deboli e mari poco mossi caratterizzeranno questo inizio weekend.

Meteo al Sud e sulle isole: assenza di criticità su tutte le regioni, sole e bel tempo sin dalle prime ore del mattino

Nelle regioni del Sud e sulle isole si arriverà ad un netto miglioramento rispetto alle ultime 24 ore. Con schiarite anche nelle regioni che nelle giornate scorse hanno visto scemare per qualche ora la presenza dell’anticiclone africano. Quindi a partire da oggi sole e bel tempo anche su Puglia Calabria e Campania. Tempo quasi primaverile in alcune aree della Calabria e della Sicilia. Anche la Sardegna beneficerà dell’alta pressione che spazzerà via anche residui nuvolosi che hanno mostrato la loro presenza nella zona settentrionale. Temperature che si manterranno sopra la media in tutto il meridione, con picchi che sfioreranno anche i 25° in Sicilia in alcune ore del giorno. Nel complesso i mari saranno calmi o poco mossi, mentre i venti deboli o molto deboli anche in Sardegna. La situazione resterà positiva anche nel resto del fine settimana, con il tempo che si manterrà ancora per qualche giorno bello e con temperature molto gradevoli.