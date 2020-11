Meteo domani sabato 7 novembre: il super anticiclone sull’Europa, gli effetti sull’Italia

Meteo domani sabato 7 novembre: la presenza dell’anticiclone africano si fa sentire in tutta Europa. Vediamo quali gli effetti sull’Italia

Il fine settimana che ormai è cominciato ha dato nella giornata di oggi solo un anticipo di quelli che saranno gli effetti del super anticilone africano a partire dalla giornata di domani sabato 7 novembre. Infatti già in queste ore, ma in particolar modo nelle prossime 24 ore, si assisterà ad un ulteriore miglioramento della situazione sul territorio da Nord a sud. In tutta Europa le temperature sono già in questo momento più alte della media anche di due o tre gradi. Questo innalzamento anomalo delle temperature per il mese di novembre sta caratterizzando il meteo anche in Italia. Infatti da Nord a Sud i miglioramenti in atto sono notevoli. E se nei giorni scorsi abbiamo avuto solo un inizio di scenario promettente, in queste ore, ma in particolare da domani, si avranno ulteriori conferme. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetterà nelle prossime ore e in generale nel fine settimana appena iniziato.

Meteo: al Nord ed al Centro temperature sopra la media rispetto al mese di novembre, con sole e temperature miti

Nella giornata di domani il tempo al Nord ed al Centro sarà ancora una volta caratterizzato dall’alta pressione provocata dalla presenza dell’anticiclone africano che si avvertirà in modo pressante tra mattino e prime ore del pomeriggio. In diminuzione anche le criticità dei giorni scorsi con i banchi di nebbia delle mattinate che non saranno così forti come quelli dei giorni passati. Poche nuvole sparse soprattutto sul versante alpino, ma in generale temperature ben al di sopra dei 20° in tutte le regioni del Nord e del Centro. Un sabato che purtroppo non potrà essere vissuto al meglio a causa della zona rossa in molte regioni per emergenza Coronavirus.

Al Sud e sulle isole situazione primaverile, con picchi che potranno arrivare anche fino a 25° nella giornata

Scenari semi estivi al Sud e sulle isole, con il weekend che sarà caratterizzato da un caldo molto anomalo. Calabria e Sicilia da record, con temperature che potranno sfiorare e per alcune ore superare i 25°. Un bel weekend all’insegna di sole e bel tempo che consiglierebbero ben altri scenari se solo non si fosse in emergenza Coronavirus. Tempo bello e piacevole che si estenderà anche nella giornata di domenica in tutta Italia.