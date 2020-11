Le scioccanti dichiarazioni rilasciate da Jessica Mazzoli hanno sconvolto tutti: sembra infatti che il suo ex, Morgan, la ricattasse, chiedendo alla cantante delle foto intime in cambio di soldi. Ecco perché.

È arrivata al limite della sopportazione l’attrice Jessica Mazzoli, ex di Morgan, che si è sfogata rivelando un dettaglio alquanto grave sul suo conto: il cantante, infatti, l’avrebbe più volte ricattata per soldi chiedendole in cambio alcune sue foto intime, in particolare del suo seno.

La love story tra Jessica e Morgan

Con Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, Jessica ha avuto una storia che è andata avanti per quasi due anni. Si erano conosciuti nel 2011 durante la partecipazione della ragazza come concorrente a X Factor. Proprio in quell’anno il seguitissimo programma vedeva Morgan come giudice e Jessica come concorrente, così dietro le quinte del programma sarebbe nato l’amore tra i due. Anche se breve, la storia ha portato alla nascita della loro amata figlia Lara, che oggi ha quasi 8 anni. Ma proprio la figlia sarebbe al centro di questa ultima diatriba tra i due ex.

Il rapporto tormentato e quella richiesta “scomoda”

Un rapporto tormentato quello tra Morgan e la ex, fatto di amore ma anche di litigi e incomprensioni. Secondo quanto dichiarato dalla cantante, l’ex compagno sembrava essere diventato un uomo senza più sentimenti e che “Forse rosica del fatto che sono l’unica donna della sua vita che non è mai tornata da lui. Perché tutte le sue ex sono tornate.”

La donna spesso lo ha accusato anche di non essere un buon padre per la piccola Lara. Dopo un breve ritorno di fiamma, durante il quale i due si sarebbero visti solo poche volte, Jessica avrebbe messo fine definitivamente alla storia a seguito della scoperta di un’altra frequentazione dell’uomo in contemporanea alla sua.

Sembrava che i due fossero arrivati ad un periodo di tregua e invece scoppia la polemica con la frase shock pronunciata da Jessica a proposito delle richieste ambigue del 47enne. Nelle sue Instagram stories infatti la Mazzoli, in compagnia dell’attuale fidanzato Diablo Bay, ha rivelato il patto segreto tra i due ex innamorati: Marco le chiederebbe in continuazione foto intime in cambio di soldi. Richiesta assurda alla quale Jessica aveva sempre risposto con un chiaro e deciso “no”, ma che ultimamente si trova costretta ad accettare perché, come dichiarato dalla stessa: “Ho sempre rifiutato, ma stavolta ho ceduto. Purtroppo ho problemi economici. Gli ho inviato quelle foto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento”, chiarisce.

Lo definisce un “ricatto sottile”, spiegando di voler rendere pubblica la questione perché ha capito di aver sbagliato nell’assecondare Morgan, e vuole adesso liberarsene. Tra le sue intenzioni, anche quella di chiedere l’affidamento esclusivo della figlia per potersi così finalmente dimenticare di tutta la faccenda.

