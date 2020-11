Elettra Lamborghini spaventa i follower: “Sto male, devo farlo per forza adesso”

Elettra Lamborghini in una delle sue Instagram Stories ha fatto preoccupare i suoi follower a causa di un problema assolutamente da risolvere

La cantante ed influencer ha fatto preoccupare i suoi follower di Instagram a causa di un problema che ha poi risolto. Personaggio pubblico molto amato dal pubblico per la sua bellezza e sensualità, ma anche per la sua simpatia tutta bolognese, resta tra le donne più apprezzate della rete. Il suo segreto è uno solo: un fisico tutto curve che fa impazzire i suoi ammiratori, che crescono sempre di più. La web influencer e cantante è anche una bravissima artista, che riesce a catturare l’attenzione dei suoi ammiratori in ogni sua uscita. Negli ultimi giorni ha mostrato con emozione alcune novità ai follower. Si tratta sia del suo album di figurine che di un libro fumetto che racconta la sua storia. Dei regali che si rivolgono anche ai più piccoli che mostrano interesse nei suoi confronti. Insomma, parliamo davvero di uno dei personaggi più amati non solo del web ma anche in generale dello spettacolo. Tante le Instagram Stories o i post che ricevono un successo clamoroso sul web, e che fanno il giro delle bacheche dei suoi ammiratori. Non è la prima volta che accade che in prima persona racconti le sue avventure anche personali. Come per esempio la disavventura di qualche giorno fa con una lepre ferita che ha cercato di curare. La sua passione per gli animali infatti è nota ai follower.

Elettra Lamborghini in una delle sue Instagram Stories ha voluto raccontare la sua problematica personale. “Io al mattino non faccio colazione con il latte. E per non avere dei problemi sono costretta a mangiare un uovo sodo” ha raccontato ai follower che si sono mostrati divertiti dalla sua confidenza mattutina. Mentre ha cercato di mostrare l’uomo nell’intento di sbucciarlo, ha mostrato il suo viso da poco sveglia. In attesa che anche Afrojack si svegliasse, ha continuato il racconto ai follower, facendo capire che solo con un uovo sodo riesce a risolvere il suo problema. La storia è stata come sempre seguita da migliaia di follower che hanno apprezzato la sua spontaneità e hanno commentato in diretta quel suo problema che ha voluto condividere. Poi, in attesa che l’uovo facesse effetto, ha continuato ad intrattenere i fan parlando di altre sue impressioni e della delusione per la chiusura in questi giorni di una famosa discoteca bolognese. “Probabilmente quella struttura era abusiva, ma mi dispiace perché in quel posto ci ho trascorso i miei anni dell’adolescenza”. Questa è la vera forza dell’influencer e cantante, che riesce sempre a tenere un rapporto diretto con i suoi ammiratori, che crescono sempre di più. E voi, cosa ne pensate della forte popolarità che continua ad avere la bella e simpatica Elettra?