Wanda Nara continua la sua quarantena bollente: follower rimasti senza parole

Wanda Nara continua la sua quarantena bollente da Parigi a suon di post che mettono in evidenza le sue curve e la sua forte sensualità

Continua la quarantena bollente della moglie di Mauro Icardi, che dalla mega villa di Parigi non smette di mostrare ai suoi follower di Instagram come sta trascorrendo le sue giornate. Dal trasferimento da Milano alla capitale francese, la bellezza argentina ha spesso evidenziato la maestosità della sua residenza parigina, con tanti passatempo di lusso che rendono l’idea dell’isolamento dorato che la famiglia Icardi può permettersi. Condizione tra l’altro comune con tantissimi calciatori e personaggi famosi. Come detto lady Icardi ha voluto rendere partecipi i suoi follower della sua attuale condizione nella quarantena. Con l’impossibilità di avere una vita normale a causa dell’emergenza Coronavirus che sta imperversando ormai da mesi in tutto il mondo. E così, per attirare l’attenzione su di se, la bella argentina ha pensato di far scoprire al pubblico i suoi passatempo preferiti.

Wanda Nara non è nuova a certe performance sul web. Con i numeri che raccoglie su Instagram può essere definita senza dubbio come un personaggio pubblico tra quelli più amati ed apprezzati dal pubblico. Nelle ultime ore tanti sono stati i post che hanno messo in evidenza le sue curve bollenti in questa speciale quarantena che sta portando avanti. Soprattutto con l’ultimo post che ha pubblicato è stata irresistibile per i suoi ammiratori. Infatti il selfie allo specchio ha messo in evidenza non solo il suo décolleté esplosivo, ma anche il lato b. La foto fa riferimento ad uno dei suoi passatempo che resta quello dell’allenamento in palestra. Passione che non ha mai perso da quando è in Italia. E che si nota, in quanto il suo fisico rimane irresistibile per i suoi follower. Tanti come sempre i commenti per la showgirl che rimane uno dei personaggi più amati del web e che continua a scatenare le fantasie dei fan.