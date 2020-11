Meteo domani venerdì 6 novembre: continua la stabilità su tutto il paese, con sole e bel tempo in tante regioni. Ma non mancano le eccezioni

Situazione meteo che appare in miglioramento ancora ulteriore nelle prossime ore, con la stabilità dell’anticiclone africano che si estenderà sulla maggior parte delle regioni. Unica criticità che si avrà nella giornata di domani venerdì 6 novembre riguarderà quella dei soliti banchi di nebbia nelle prime ore del mattino al Centro Nord e di nuvole sparse per qualche ora nel resto del paese. Ma nel complesso quello che sta per cominciare è un weekend all’insegna del bel tempo e del sole in tutto il paese. Ma vediamo nello specifico quello che ci attenderà nella giornata di domani.

Meteo al Nord ed al Centro con poche criticità per tutto l’arco della giornata

Nelle regioni del Centro Nord la situazione rimarrà all’insegna della stabilità. Uniche criticità riguarderanno solo alcune regioni. Parliamo della Lombardia e del Piemonte, che nelle ore mattutine potranno far registrare dei piovaschi sparsi, con i miglioramenti che si avranno poi dalla tarda mattinata. Nelle ore serali e del mattino possibili sempre banchi di nebbia e foschia sui rilievi alpini e la zona della pianura padana. Per il resto primo giorno del weekend che porterà bel tempo e temperature miti, una novità per questo periodo dell’anno per alcune regioni. Venti moderati e mari poco mossi. Temperature che arriveranno a toccare anche i 22° nelle ore di punta.

Al Sud e sulle isole nessuna particolare criticità, con sole e bel tempo che si estenderà anche sulla Sardegna

Situazione ancora migliore rispetto al resto d’Italia quella che si registrerà domani nelle regioni del Sud e sulle isole. Con le temperature che sfioreranno anche i 25° nelle ore di punta. Nelle principali città lo scenario sarà quasi primaverile, con il tempo che invoglierà le persone a trascorrere qualche ora all’aperto. Ma con i lockdown che incombono e la situazione di emergenza Coronavirus non si potrà probabilmente godere di questi miglioramenti in atto. Mari calmi e venti assenti per tutto l’arco della giornata. Dal sabato si registreranno ulteriori miglioramenti su tutto il territorio, in particolar modo sulla Sicilia.