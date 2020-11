Justine Mattera provoca i follower prima del lockdown: questa per me è la libertà

Justine Mattera ha infiammato il web con una foto che ha pubblicato prima dell’arrivo del nuovo lockdown. Lo scatto è stato molto apprezzato

La showgirl ha scatenato i commenti dei follower per via di uno scatto pubblicato su Instagram. Tanti hanno scritto alla ex moglie di Paolo Limiti per mettere in evidenza la sua estrema bellezza e sensualità. Altri per aver postato la foto da Otranto, una delle meraviglie del Salento che i suoi fan hanno riconosciuto. Altri ancora hanno sottolineato il significato delle parole che ha postato sotto la foto. Insomma, un solo post per lei che è riuscito a scatenare una serie di reazioni a catena che hanno avuto solo e sempre il suo personaggio al centro dell’attenzione. Non è affatto una novità che la bella showgirl sia spesso al centro dell’attenzione su Instagram, con i suoi scatti che raggiungono cifre importanti e che ricevono una pioggia di like e commenti. La sua bellezza e sensualità riesce a catturare l’attenzione dei follower che come detto stravedono per lei.

Justine Mattera ha messo in evidenza il suo fisico e delle curve che non sono passare inosservate. Il suo fascino e la sua bellezza sono armi che le consentono di rimanere uno dei personaggi più cliccati ed amati del web. Anche nell’ultimo post non è passata inosservata. In posa da rock star del web, con una pelliccia che non ha coperto le altre parti del corpo, ha infiammato le fantasie dei follower. Il suo commento allo scatto è stato: “Libertè. Cosa vuol dire per voi?”. Negli hastag ci sono stati “zona rossa” e “alla vigilia del lockdown”. Parole che hanno scatenato i commenti dei follower che hanno aperto un dibattito sui temi di assoluta attività e collegati all’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il paese. Altri follower hanno apprezzato la sua scelta di scattare una foto dalla città di Otranto, città che probabilmente la showgirl ama particolarmente.