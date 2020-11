Chiara Nasti mostra le sue curve ai follower: “C’è chi ha zoomato e chi mente”

Chiara Nasti ha pubblicato una foto su Instagram che ha messo in evidenza le sue curve bollenti che hanno scatenato la reazione dei follower

La giovane blogger napoletana ha pubblicato un post che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche che su Instagram non passano inosservate. La 22enne ne ha fatta di strada dalle sue prime apparizioni nella trasmissione Uomini e Donne, che è stata la sua esperienza principale che ha fatto da apripista alla sua carriera. Che va avanti con successo soprattutto sul web. Infatti oggi è considerata una delle principali fashion influencer che colleziona numeri importanti sul web grazie ai suoi 1,7 milioni di follower che impazziscono per le sue curve. Tanti i post che evidenziano le sue qualità fisiche, quelle di una bella ragazza che riesce a mettersi in mostra in più occasioni. Tanti i post che durante l’estate hanno riscosso un successo importante, con piogge di like e di commenti che hanno esaltato il suo personaggio che spopola soprattutto tra i più giovani. Per lei non mancano nemmeno le critiche da parte degli haters che l’accusano di essere rifatta.

Ma Chiara Nasti non si cura delle polemiche e delle critiche che arrivano sul suo conto. La sua bellezza indiscussa le permette di avere, da giovanissima, già tantissimi ammiratori che si dicono pazzi di lei e del suo fisico perfetto. Che le consente di avere un successo forte anche sul web. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha riscosso l’ennesimo successo con i follower che hanno esaltato ancora una volta la sua bellezza e sensualità. Curve in primo piano, in particolar modo quel décolleté che ha avuto tante critiche e che viene definito ‘rifatto’ da tanti suoi detrattori pronti a puntare il dito contro di lei ad ogni sua uscita. Post che anche questa volta abbiamo pubblicato sotto lasciando a voi i commenti.