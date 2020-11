Valentina Vignali, l’intimo rosso accende la passione dei fan: “Sei illegale”

Valentina Vignali ha mostrato il suo fisico perfetto in intimo: follower scatenati su IG con migliaia di like e commenti in pochi minuti

Il post in intimo ha scatenato i follower di Instagram che hanno potuto apprezzare le curve bollenti della cestista e modella, che sta spopolando anche sui social. Infatti su Instagram i suoi follower sono oltre 2,3 milioni, e la seguono con grande passone ed amore. Personaggio pubblico seguitissimo, da tempo è diventata una ‘top player’ del web, con le sue curve bollenti ed il suo fisico statuario a far perdere la testa ai suoi ammiratori. Tanti i post delle ultime settimane, ma anche durante il periodo estivo, che hanno esaltato i suoi fan. Che crescono sempre di più. Gli ultimi post su Instagram che ha pubblicato Valentina Vignali sono stati presi d’assalto nel vero senso della parola dai follower. Una pioggia di like e di commenti ha accompagnato le foto della cestista che è apparsa in tutta la sua bellezza.

Lo shooting fotografico ha evidenziato la sua bellezza e la sua sensualità. Con le curve che hanno esaltato praticamente tutti i suoi ammiratori. Si tratta dei classici post che fanno il giro del web, ma nel vero senso della parola. Basta dare uno sguardo alle foto per rendersi conto non solo della carica di sensualità che ne traspare, ma anche della popolarità raggiunta dalla modella e cestista italiana che proprio non vuole smettere di far innamorare i suoi fan. Che anche in questa occasione si sono detti pazzi di lei. Post che abbiamo pubblicato sotto per lasciare come sempre a voi i commenti. Intanto possiamo evidenziare quelli dei follower, ma anche dei personaggi dello spettacolo. Il commento di Nilufar Addati ha sintetizzato quello che la maggior parte dei follower pensano di lei: “Io ti amo follemente” ha scritto la sua amica. Con i fan che la pensano esattamente come lei.