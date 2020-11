Meteo oggi mercoledì 4 novembre: anticiclone in ritirata, in arrivo 48 ore di instabilità

Meteo oggi mercoledì 4 novembre: anticiclone africano in ritirata su alcune regioni del Nord, piogge in arrivo. I dettagli della giornata

Nella giornata di oggi l’Italia sarà ancora una volta spezzata in due, con possibili criticità dal mattino al Centro Nord, e cielo sereno o poco nuvoloso al Sud e sulle isole. L’anticiclone africano, che fino a ieri ha garantito sole e temperature miti su gran parte del territorio, appare in ritirata. Con una instabilità che riguarderà soprattutto l’aria occidentale. Sin dalle ore del mattino temporali o piogge sparse in varie regioni. Al Sud e sulle isole non ci saranno particolari problematiche, con qualche nuvolosità permanente a partire dalla serata. Ma vediamo nel dettaglio la situazione per la giornata nelle varie regioni.

Meteo al Centro Nord: possibili criticità dalle prime ore del mattino su alcune regioni, previste piogge e temporali

Nelle regioni del Centro Nord si avvertirà maggiormente l’assenza, almeno temporanea, dell’anticiclone africano che appare in ritirata. Soprattutto Piemonte Lombardia Liguria e parte dell’Emilia Romagna e la Toscana saranno soggette ad instabilità dalle prime ore del mattino. Con nuvole sparse e temporali lungo le coste ma anche nelle aree interne. Nelle restanti regioni il tempo sarà caratterizzato da una discreta stabilità, con sole e nuvole che si alterneranno nell’arco della giornata. Venti deboli e mari poco mossi fino a sera. Temperature che varieranno da un minimo di 18° ad un massimo di 21°. Possibili banchi di nebbia dalle ore del mattino soprattutto nell’area della pianura padana.

Al Sud e sulle isole tempo caratterizzato da una stabilità prevalente, con possibili nuvole sparse dalla serata

Situazione che resterà abbastanza stabile anche al Sud e sulle isole. Non mancheranno anche nelle aree meridionali possibili addensamenti che potrebbero portare a piovaschi di bassa intensità. Ma nel complesso la giornata di oggi sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e criticità che si concentreranno sulla Puglia e parte della Calabria. In questo caso si avranno cieli grigi ma non particolari precipitazioni che rimarranno deboli e sporadiche. Anche la Sardegna godrà ancora di una certa stabilità, con venti moderati e mari poco mossi. Le temperature nelle regioni del Sud e sulla Sardegna varieranno da un minimo di 20° ad un massimo di 24° nelle ore di punta.