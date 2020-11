Meteo domani giovedì 5 novembre: rimane l’alta pressione ma anche alcune criticità

Meteo domani giovedì 5 novembre: situazione in miglioramento grazie all’alta pressione che regalerà bel tempo, ma solo in alcune regioni

La situazione di stabilità rimarrà anche nella giornata di domani 5 novembre, ma ci saranno ancora una volta delle eccezioni non positive. Questo mese di novembre, almeno nella parte iniziale, ha mantenuto tutti i caratteri del mese di ottobre, con i continui cambiamenti di scenari un una situazione che è rimasta per lunghi tratti all’insegna del sole e bel tempo. Anche l’anticiclone africano si sta comportando allo stesso modo, con brevi intervalli di instabilità che durano poche ore. Ma vediamo nello specifico cosa ci attenderà nella giornata di domani in tutte le regioni.

Meteo: al Centro ed Nord temperature miti, ma nuvole nell’area appenninica e sulle coste adriatiche

Sia sulle regioni del Nord che del centro il tempo sarà prevalentemente caratterizzato dal sole e dalle poche nuvole, che renderanno piacevoli alcune ore all’esterno. Anche se in situazione di emergenza e con i lockdown territoriali che incombono, la situazione nelle regioni settentrionali appare in netto miglioramento. Scomparse le piogge che hanno caratterizzato nei giorni scorsi la situazione in Lombardia Piemonte e soprattutto in Liguria. Rimarranno i banchi di nebbia e le foschie su gran parte del territorio, anche sulla Toscana che nei giorni scorsi ha avuto – tra le regioni centrali – lo scenario peggiore. Temperature che andranno da un minimo di 17° ad un massimo di 21°. Mari poco mossi e venti deboli anche sui rilievi alpini.

Al Sul e sulle Isole miglioramenti ulteriori rispetto ai giorni scorsi, con temperature primaverili e sole ancora presenti

Nelle regioni meridionali e sulle isole ci sarà una situazione ancora in miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Con temperature tiepide e quasi primaverili che caratterizzeranno le regioni dalla Campania alla Sicilia. Anche in Sardegna bel tempo e cieli tendenzialmente sereni. Possibili annuvolamenti nel corso della giornata, a patire dal pomeriggio soprattutto su Puglia e parte della Calabria. Ma nel complesso per tutta la giornata non si segnalano particolati criticità degne di nota. Temperature che si attesteranno da un minimo di 19° ad un massimo di 24°. Mari poco mossi e venti deboli, anche in Sardegna.