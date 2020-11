Dopo la morte di Gigi Proietti, diversi volti dello spettacolo hanno voluto rendergli omaggio sui social, vediamoli insieme

Dopo la morte improvvisa del famoso attore Gigi Proietti, avvenuta nel giorno del suo 80° compleanno il 2 Novembre, diversi volti dello spettacolo hanno voluto rendergli omaggio con messaggi di addio sui social.

Artisti e Politici hanno postato su facebook, Instragram e Twitter messaggi struggenti per salutare il caro amico e collega che si è sempre distinto per il suo sorriso anche nei momenti più bui, in molti dicono che solo lui, da grande attore, poteva andarsene proprio il giorno del suo compleanno, un’ultima uscita dal teatro che ha sconvolto tutti.

la famiglia di Proietti ha voluto mantenere la massima riservatezza sul giorno del funerale e aggiunge che verrà ricordato come merita, nei modi e nei tempi ancora da definire.

Leggi anche-> Addio a Gigi Proietti, ci lascia il giorno del suo compleanno

Proietti ironizzava sempre sulla data di nascita, il giorno in cui si rende omaggio ai defunti, ripeteva sempre ” Che ci dobbiamo fa’, la data è quella che è”. Beppe Fiorello, famoso attore Italiano aveva recitato con Proietti e ha voluto omaggiare su twitter il grande maestro in questo modo:

2/11/1940 2/11/2020

A mandrà, solo tu il giorno del compleanno te potevi regalà la morte, sei unico … Addio immenso e indimenticabile Attore, è stato un onore salire con te sul tuo palcoscenico! #lamandrakata #gigioroietti pic.twitter.com/5GLP4MKWvB — Giuseppe Fiorello (@BeppeFiorello) November 2, 2020

I post sui social per salutare il grande Gigi Proietti “ci piange il cuore”

Migliaia sono i messaggi per l’ultimo saluto al re della comicità tutta italiana, è stata una grandissima perdita per il mondo del cinema e per tutti noi, in tantissimi hanno voluto omaggiare il grande attore con le sue battute più famose, in tanti scrivono ci hai fatto una mandrakata riferendosi al film iconico Febbre da cavallo, in cui Gigi era il protagonista Bruno Mandrake Fioretti.

Proietti dopo aver passato la sua vita a dedicarsi allo spettacolo e regalarci sorrisi, fa piangere l’Italia intera, come scrive Luciana Letizzetto su Twitter “E adesso dobbiamo anche fare senza di te. Ci hai fatto tanto ridere e ora ci piange il cuore“, sarà una figura insostituibile nel mondo del cinema.

Leggi anche-> L’addio commovente di Nadia Rinaldi, gli ho dato l’ultimo bacio

‘Vivi, lascia vivere, ma soprattutto… nun te fa pijà per culo’ #gigiproietti

riposa in pace grande re ❤️ pic.twitter.com/jNT1hFZU9w — Laura Pausini (@LauraPausini) November 2, 2020

Piangono la sua scomparsa piangono anche i suoi colleghi Enrico Vanizina e Pippo Baudo e Carlo Verdone, che gli scrive su Facebook “Sul palcoscenico tra i migliori se non il migliore. Enorme presenza scenica, maschera da attore dell’antica Roma, tempi recitativi sublimi” e continua paragonandolo al grande Ettore Petrolini, e aggiunge forse più volte ha superato il suo maestro. Anche Raffaella Carrà non manca il saluto al caro amico e collega.

Caro Gigi ,

Mentre noi qui piangiamo la tua assenza tu da lassù con la tua ironia ci guardi con tenerezza . Che Dio ti accolga . Un abbraccio a Sagitta Carlotta e Susanna.#gigiproietti — Raffaella Carrà (@raffaella) November 2, 2020



Il volti noti della politica salutano Proietti

Tra i vari messaggi, anche il mondo della politica vuole dare l’ultimo saluto al comico, tra i più importanti riportiamo: il presedente del consiglio Giuseppe Conte che scrive un post su twitter in cui omaggia Proietti per la sua grande carriera e lo ringrazia per essere stato “uno straordinario protagonista della nostra cultura”, anche Virginia Raggi, sindaco di Roma, amatissima dall’attore, scrive con la sua perdita va via anche un pezzo di città “Roma non lo dimenticherà mai“.

Anche l’arma dei carabinieri ci tiene a salutare Gigi, che aveva interpretato il Maresciallo Rocca entrando nelle case di tutti gli Italiani nella fiction Rai Carabinieri .

Hai saputo farci sorridere con tanti personaggi e mille sguardi, espressioni, barzellette. Noi vogliamo continuare a ricordarti così, col volto del Maresciallo Rocca, che hai interpretato con umanità, passione e la giusta dose di ironia.

Ciao #gigiproietti#Carabinieri #2novembre pic.twitter.com/3f1DcjQMCo — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) November 2, 2020

Ci teniamo anche noi a ricordare il grande comico e a salutarlo con affetto, non ci dimenticheremo delle tue battute.