GF Vip: Dayane e Rosalinda mettono in scena uno scherzo bollente ma Paolo Brosio resta sconvolto, ci casca e dice: “Se le vedo io mi masturbo”. Parole poco accettate dagli spettatori e da alcuni utenti social che non hanno gradito la frase e richiesto la squalifica.

GF Vip: Paolo Brosio squalificato?

Paolo Brosio è stato vittima di uno scherzo organizzato da Dayane e Rosalinda. Le ragazze, finite al centro dei gossip per il loro rapporto e il passionale bacio saffico che si sono date dopo la festa di Halloween, hanno fatto credere al giornalista di essersi appartate nella stanza lavatrice per amoreggiare. La modella e l’attrice hanno iniziato a baciarsi sotto le coperte, lasciando appositamente la tenda semi aperta, in modo tale da farsi vedere dal resto della casa e così da far partire la candid. Dopo una serie di baci e carezze proibite, le due concorrenti si sono fatte sentire proprio da Paolo Brosio che ha subito chiesto: “Stanno limonando?”. A quel punto la Gregoraci, anche lei complice del scherzo, ha detto al giornalista di avvicinarsi alla stanza lavatrice per guardare, ma lui in risposta: “Ma se le vedo io mi masturbo, meglio che non veda”.

Seppur incredulo inizialmente, Paolo Brosio alla fine ha iniziato a ridere ed è cascato con tutte le scarpe allo scherzo, facendosi sfuggire una serie di frasi e battute che non sono piaciute a molti utenti sul web. Scaldati gli animi, poi il giornalista si è risentito dell’atteggiamento delle ragazze dicendo anche (riferendosi alle frasi dette da Signorini durante la scorsa diretta): “Mi hanno fatto un cu*o perché pregavo l’Ave Maria, quando qui tr*****o come dei ciuchi“. Alla fine però, proprio mentre Paolo stava lasciando il salotto, sentendo rumori e gemiti da parte delle ragazze, che nel frattempo avevano ricominciato, ha detto: “Quel giochino lì più lo fai più è divertente“.

Dayane Mello bacia Rosalinda: “Sono innamorata di te”

Dopo una notte di Halloween ricca di imprevisti e festeggiamenti, Dayane ha confessato i suoi sentimenti a un altro concorrente del reality. Tra un brindisi, un ballo e una canzone, nella notte delle streghe e dei fantasmi, è scattato un nuovo e inaspettato bacio tra Dayane e Rosalinda: le ragazze infatti si sono scambiate coccole e parole dolci durante la festa. Ma appena si è spenta la musica, le due concorrenti hanno deciso di appartarsi in un angolo della casa e proprio li Dayane avrebbe confessato ad Adua i suoi sentimenti. La modella brasiliana ha dichiarato all’attrice di essersi innamorata di lei dicendole: “Sei bellissima, sei tutta perfetta, Adua mi sa che mi sono innamorata di te“ lasciando l’ex di Gabriel Garko senza parole.