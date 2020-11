Meteo oggi martedì 3 novembre: permane la stabilità su gran parte del territorio, con sole e temperature miti. Ma non ovunque. I dettagli

Continua la situazione di stabilità in gran parte delle regioni, con sole e bel tempo sia al Nord che al Centro ed al Sud. Ma non potranno esultare tutte le regioni per il clima mite e quasi primaverile dovuto alla presenza, seppur minima, dell’anticiclone africano su gran parte del nostro territorio. Infatti non mancheranno le eccezioni nella giornata di oggi. Dalla notte alla mattinata banchi di nebbia e foschia, ma anche qualche temporale sporadico, regalerà qualche spiacevole sorpresa dopo giorni all’insegna del meteo incoraggiante. Diamo uno sguardo dettagliato a quello che succederà nell’arco della giornata nelle varie regioni.

Al Nord ed al Centro rimarrà l’alta pressione sulla gran parte delle regioni. Ma attenzione alle insidie improvvise

La mattinata nelle regioni del Centro Nord sarà caratterizzata da banchi di nebbia e foschia soprattutto in Lombardia Piemonte ed area della Pianura Padana. Con interessamento di Liguria e Toscana. Massima attenzione negli spostamenti, soprattutto autostradali, nelle ore notturne e del mattino. La situazione, come per i giorni precedenti, andrà in miglioramento nel corso della giornata. La seconda insidia della giornata riguarderà le improvvise piogge, con i rovesci che si concentreranno sulle coste della Liguria e della Toscana. Mari in questo caso mossi e venti moderati considerano prudenza. Temperature al Nord che andranno dai 14 ai 18 gradi, al centro dai 17 ai 21.

Meteo al Sud e sulle isole: prevarrà l’alta pressione, con le temperature che andranno dai 18 ai 23 gradi

Situazione al Sud e sulle isole che rimarrà pressoché immutata, con il sole che tendenzialmente durerà per tutta la giornata. Salvo annuvolamenti sporadici che si potranno registrare nell’arco del pomeriggio soprattutto sulle coste. Presenti banchi di nebbia nell’area tra Campania Lazio Molise e Puglia, con la situazione che però nel corso della tarda mattinata andrà in rapido miglioramento. Le temperature tendenzialmente si attesteranno tra un minimo di 18 e 23 gradi. Soleggiata anche la Sardegna, ma anche in qui possibili foschie e banchi di nebbia nella mattinata, con le schiarite nelle ore più calde. Sull’isola i venti saranno moderati e i mari poco mossi.