Meteo domani mercoledì 4 novembre: anticiclone verso la ritirata. Le novità attese

Meteo domani mercoledì 4 novembre: nelle prossime 48 ore in alcune regioni si avvertirà l’assenza dell’anticiclone, con alcuni imprevisti

La giornata di domani mostrerà ancora una volta un Italia a due facce. In base al movimento dell’anticiclone africano, le regioni potranno godere più o meno della sua presenza, e beneficiarne in quanto a presenza di sole e temperature miti. Meteo che quindi sarà condizionato da questa instabilità in alcune regioni del Nord e del Centro. Ma in generale saranno 48 ore, quelle prossime, che potranno mostrare delle variazioni anche nell’arco della stessa giornata. Con improvvisi piovaschi o temporali che poi rapidamente potrebbero lasciare spazio al ritorno del sole. Andiamo ad osservare nel dettaglio quello che ci aspetterà nella giornata di domani.

Meteo al Nord ed al centro: nuvole sperse in alcune regioni e possibili rovesci durante l’arco della giornata

La situazione per domani mercoledì 4 novembre porterà dei cambiamenti al Nord ed al Centro. Infatti per 48 ore la presenza dell’anticiclone africano sarà meno netta rispetto ai giorni scorsi. Con possibilità di rovesci e temporali su tutto il Nord Ovest e anche Toscana e Liguria. Anche nel resto delle regioni settentrionali possibilità di improvvisi acquazzoni, ma con rapide possibilità di schiarite durante la giornata. Anche nelle regioni del Centro la situazione sarà molto variabile, con nuvole e rischio pioggia che si potrà avere dalle ore della tarda mattinata e fino a sera.

Al Sud e sulle Isole bel tempo, ma anche presenza di nuvole e possibili piovaschi su Puglia e Calabria

Nelle regioni del sud la situazione resterà di stabilità per tutta la giornata. Ma anche in questo caso non mancheranno nuvole sparse, con intensificazioni soprattutto nel pomeriggio. In particolar modo potrà essere la Puglia a non beneficiare della presenza dell’anticiclone africano per le prossime ore e per tutta la giornata di domani. Non si segnalano particolari criticità invece nelle restanti regioni. Con le temperature che resteranno nella media. Mari che resteranno per tutta la giornata poco mossi o calmi. Stesso discorso per i venti, moderati o deboli. Anche in Sardegna sole che si farà spazio tra le nuvole per tutta la giornata, con miglioramenti a partire dal pomeriggio.