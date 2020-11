Claudia Ruggeri, la giacca sbottonata mostra l’intimo: “Ci fai diventare matti”

Claudia Ruggeri: la Miss di Avanti un altro ha scatenato i suoi follower di Instagram con una foto che ha messo in risalto la sua sensualità

La “Bonas” di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis, è un personaggio molto seguito sia nelle sue apparizioni televisive che in quelle sul web. Infatti i suoi post su Instagram spesso ricevono una vera pioggia di like e commenti, con i follower che si dicono entusiasti della sua bellezza e sensualità. Ma anche di un fisico perfetto e delle sue curve da capogiro. Qualità che da tempo anche i telespettatori di Avanti un altro hanno apprezzato. Ma possiamo dire che è sui social che la sua popolarità sta raggiungendo vette importanti. Per tutta l’estate è stata una delle protagoniste, catturando l’attenzione dei follower a suon di bikini e curve bollenti che hanno fatto il giro del web. Insomma, parliamo di un personaggio che piace molto al pubblico per la sua simpatia e per le sue qualità fisiche che non passano inosservate.

Come detto tanti sono i post che Claudia Ruggeri ha pubblicato nelle ultime settimane. E come sempre accade il successo è stato importante, con i like ed i commenti che hanno reso l’idea del personaggio pubblico che è diventata. Nell’ultimo scatto si è divertita a mostrare il suo fisico perfetto, ma senza esagerare. Stivali lunghi e giacca sbottonata hanno messo in evidenza l’intimo e le gambe della showgirl. Dettagli che hanno reso bollente lo scatto che è stato apprezzato da tutti i suoi follower. Che non hanno esitato a commentare lo scatto, anche con frasi ironiche, ma che hanno reso l’idea del gradimento che il post alla fine ha ottenuto. “Così ci fai diventare matti” le ha scritto un follower, ma tanti altri ancora sono stati i commenti entusiasti da parte di tutti i suoi ammiratori di Instagram. Che crescono sempre di più.