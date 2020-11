Carmen di Pietro provoca e mostra un dettaglio bollente. I follower si dividono

Carmen di Pietro ha pubblicato un post su IG che ha messo in evidenza le sue curve che hanno diviso i follower tra critiche e complimenti

La showgirl non è nuova a certe performance in quanto sia in televisione ama farsi apprezzare con delle scollature abbondanti che non passano mai inosservate. L’ex moglie di Sandro Paternostro è stata un icona sexy da sempre, con le sue apparizioni televisive che lasciavano a bocca aperta gli spettatori. Insomma, una bella donna che nel corso degli anni ha mantenuto la sua freschezza fisica e la sua bellezza e sensualità. Possiamo dire che a 55 anni la bellezza potentina riesce ancora a far perdere la testa a molti ammiratori. Che la seguono adesso anche su Instagram. Infatti, oltre alle sue apparizioni nelle trasmissioni di intrattenimento, la showgirl è molto attiva anche sui social. Con tanti post che sono un inno alla provocazione. C’è da dire che il suo comportamento sul web da un lato è apprezzato, ma per lei ci sono anche tante critiche da parte di chi non apprezza certi atteggiamenti. Il classico scotto che spesso devono pagare i personaggi pubblici. C’è da dire che per Carmen di Pietro i follower di Instagram si sono praticamente divisi, tra quelli che la amano e quelli che la detestano. La dimostrazione si può avere andando a guardare l’ultimo post che ha pubblicato, e che in modo malizioso ha commentato “Eccomi sul terrazzo a prendere il sole☀️”. Lo scatto ha messo in evidenza il suo lato b, con un fisico che si intravede che infiamma i suoi ammiratori, che per la verità non sono pochi. Ma purtroppo per lei ci sono anche gli haters che non le perdonano niente, e stanno sempre pronti a puntare il dito contro qualche suo atteggiamento definito sbagliato. Il post della discordia, quello che ha seminato consensi e critiche, lo abbiamo postato sotto. A voi i commenti come sempre.