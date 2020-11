Meteo oggi lunedì 2 novembre: inizio settimana all’insegna della stabilità, ma attenzione alle sorprese inattese in arrivo. I dettagli

Settimana che comincerà all’insegna della stabilità, con il primo lunedì del mese di novembre che presenterà delle criticità in alcune regioni. In generale il meteo sarà caratterizzato dal sole e dalle temperature quasi primaverili, con tante regioni che potranno beneficiare ancora degli effetti positivi dell’anticiclone africano che si farà sentire ancora per qualche giorno. Ma non mancheranno delle criticità in alcune regioni a partire da oggi e che dureranno fino alla giornata di mercoledì. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la situazione per oggi ma anche quella di tutta la settimana.

Da oggi e fino a mercoledì temporali e nebbia in parte delle regioni del Nord. Sole e bel tempo al Centro-Sud

Nella giornata di oggi la situazione come detto sarà abbastanza tranquilla. Il sole splenderà nella maggior parte delle regioni, con qualche possibile rovescio in Liguria. Ma in generale il bel tempo caratterizzerà questa settimana che si preannuncia difficile per gli italiani per motivi di emergenza Coronavirus. Con molta probabilità si limiteranno gli spostamenti, ma si chiede particolare attenzione su quelli autostradali per presenza in molte regioni di foschia e nebbia. Oltre alle regioni del Centro Nord, saranno colpite da questa criticità anche Lazio Campania e parte della Sardegna meridionale. Dalla giornata di domani martedì 3 novembre le perturbazioni si allargheranno anche a Piemonte e Lombardia, con il resto dell’Italia che potrà godersi ancora cieli sereni e temperature miti.

Da giovedì a domenica la situazione meteo cambierà, con schiarite in gran parte delle regioni e qualche pioggia

Dalla giornata di giovedì si assisterà ad un graduale miglioramento della situazione sulle regioni del Centro-Nord colpite da qualche rovescio o temporale, con il sole che splenderà fino alla giornata di sabato. Seconda domenica di novembre che si caratterizzerà ancora per il bel tempo al Nord ed al Centro. Qualche nuvola si presenterà invece al Sud, con i possibili rovesci che riguarderanno la Calabria e parte della Sicilia. Nel complesso ci aspetterà una settimana ancora gradevole, con il tempo che avrà più i caratteri della primavera che dell’autunno su gran parte dell’Italia.