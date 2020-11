Justine Mattera in autoreggenti ed intimo, Instagram va in tilt: “Le più giovani mute”

Justine Mattera ha scatenato i follower di IG con una foto che ha esaltato la sua bellezza e sensualità. Scatto che ha fatto il giro del web

Nuovo post ad alto contenuto di sensualità per la showgirl che non smette di stupire per la sua freschezza fisica e bellezza. Nell’ultimo periodo la ex moglie di Paolo Limiti ha ottenuto un successo clamoroso con le pubblicazioni su Instagram di foto e video che hanno messo al centro dell’attenzione le sue qualità fisiche. Che restano indiscutibili a fronte dei suoi 49 anni. Italiana di adozione, da anni riesce ad incantare per la sua bravura ma anche per le doti fisiche che si ritrova, il pubblico della rete, che non nasconde la passione nei suoi confronti che resta alta. Non mancano per lei le apparizioni in televisione, soprattutto nei programmi di intrattenimento. Ma è sul web che la showgirl riesce ad ottenere i maggiori successi, con i suoi post che nelle ultime settimane stanno facendo il giro delle bacheche ed ottenendo un clamoroso successo in termini di like e di commenti. Nell’ultimo pubblicato in ordine di tempo ha scatenato una reazione forte da parte dei follower che non hanno esitato ad esprimere la loro approvazione con commenti entusiasti. Insomma, per Justine Mattera sembra davvero che il tempo non passi mai. E che i complimenti siano garantiti ad ogni scatto pubblicato. In autoreggenti ed intimo ha messo ancora una volta in evidenza il fisico che sembra quello di una ragazzina. Il frutto di ore di allenamenti si nota eccome nelle foto che propone ai follower che si dicono pazzi di lei. Tanti i complimenti, anche ironici nei suoi confronti. Uno in particolare ha catturato l’attenzione facendo emergere come la showgirl non temi il confronto anche con altre donne dello spettacolo di età diverse: “Le più giovani mute” ha scritto il fan. Con l’approvazione di tanti altri follower che hanno ribadito con altri commenti lo stesso concetto.