Cristina Buccino ha fatto innamorare tutti i follower di Instagram con un post mozzafiato che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche

“Autoscatto delle 21.13”. Questa la didascalia alla foto che la web influencer e showgirl ha pubblicato nelle scorse ore su Instagram. Una serie di foto che hanno messo in evidenza la sua estrema bellezza e la sua forte sensualità. Migliaia i like e tantissimi i commenti da parte dei follower che non sono rimasti indifferenti di fronte allo “spettacolo” che è apparso sulla pagina della 35enne di Castrovillari. Un post che ha raccolto tantissimi consensi e che è stato giudicato ad alto tasso erotico. Follower impazziti per lei, che anche in questa occasione hanno espresso il loro consenso per le sue qualità fisiche e per la sua bellezza che è apparsa come sempre forte. Non è la prima volta che la web influencer riesce a catalizzare su di se tutta l’attenzione del web. Con lo scatto delle “21.13” ha raccolto un pieno di like e di commenti che hanno reso l’idea della sua popolarità. Che in questo periodo ha ottenuto numeri record. Per rendersi conto dell’amore e della passione che i follower hanno nei confronti di Francesca Buccino basta andare a dare uno sguardo ai post che pubblica. Tantissimi i commenti per lei che riesce ad avere un grandissimo successo. In quello delle “21.13” ha veramente stupito i follower che sono rimasti a bocca aperta davanti alle sue qualità. “Un vero splendore” ha commentato qualcuno, ma anche “Sei un opera d’arte” o “Divina” o ancora “La più affascinante del momento”. In effetti, seduta su un divano e con una camicetta bianca sbottonata, ha fatto impazzire i suoi ammiratori, con il gioco del vedo non vedo che ha infiammato i follower che anche stavolta si sono detti pazzi di lei. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.