Meteo oggi domenica 1 novembre: resiste sull’Italia l’anticiclone africano che respinge via l’autunno. Ma non ovunque. La situazione

La prima domenica del mese di novembre è caratterizzata da una stabilità che abbraccerà gran parte dell’Italia da Nord a Sud dalle prime ore del mattino. Ma non ovunque. Infatti la permanenza dell’anticiclone africano sul nostro paese si farà sentire anche oggi, eccetto la parte iniziale della giornata per alcune regioni del Centro e del Nord. Le eccezioni dipenderanno dall’effetto talpa, ossia dall’incontro delle correnti tiepide della giornata con quelle più fresche della sera e della notte. Questo mescolarsi di correnti provocherà un’umidità nelle prime ore del mattino che creeranno foschie e banchi di nebbia che non favoriranno la circolazione soprattutto lungo le autostrade, in particolar modo lungo la dorsale appenninica. Ma diamo uno sguardo nello specifico al tempo di oggi in tutte le regioni.

Come detto, sia nelle regioni del Centro che in quelle del Nord la situazione meteo non presenterà particolari criticità. Salvo quella che riguarderà il Piemonte la Lombardia l’Emilia Romagna la Liguria, parte del Veneto e del Friuli. Ma anche Toscana Umbria e Lazio. Qui infatti l’effetto talpa ridurrà solo parzialmente la presenza dell’anticiclone africano e dalle correnti umide del mattino favorirà la creazione di foschia e banchi di nebbia. Prudenza nella circolazione soprattutto lungo la rete autostradale. Nel corso della giornata la situazione migliorerà sia in queste regioni che nel resto del territorio. Con le temperature che raggiungeranno nelle ore di picco anche i 22-23°. Venti moderati e mari parzialmente mossi sulla costa ligure e su quella adriatica.

Al Sud e sulle isole tempo caratterizzato da soleggiate sparse e temperature miti per tutta la giornata, con picchi fino a 24°. Non si segnalano particolari criticità in tutte le regioni, con le soleggiate principali che toccheranno la Campania la Calabria e la Sicilia. Bel tempo anche in Sardegna, con i venti che saranno moderati e le temperature tipicamente primaverili per tutta la giornata di Ognissanti.