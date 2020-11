Kanye West regala alla moglie un ologramma del padre mancato nel 2003

Sorprendere Kim Kardashian non deve essere un compito facile, ma questa volta il marito Kanye West ci è decisamente riuscito, lasciando la moglie e l’intera famiglia Kardashian senza parole.

La star del reality Keeping up with the Kardashian ha compiuto 40 anni lo scorso 21 ottobre e per l’occasione il rapper americano ha deciso di regalarle un ricordo del padre mancato nel 2003.

Sul palco di un teatro a Los Angeles, al cospetto di tutto il clan Kardashian e agli amici più stretti, è stato proiettato un ologramma dell’amato padre di Kim, Robert Kardashian. Nel video, l’ologramma parla del suo orgoglio per i successi di Kim, come la sua aspirazione di diventare un avvocato e crescere i suoi quattro figli. “Continua a fare quello che stai facendo Kimberly. Sei un’anima bellissima”, ha detto. “Sappi che sono molto orgoglioso di te e che sono sempre con te.”

Nelle numerose stagioni del reality show sulla vita delle Kardashian, la famiglia non ha mai nascosto come la morte improvvisa del padre fosse stata devastante, segnando le vite dei quattro figli: Kim, Khlòe, Kourtney e Rob.

La designer di Skims ha pubblicato un video su Instagram dell’ologramma realizzato a somiglianza del suo defunto padre, Robert Kardashian, che descrive come “così realistico e lo abbiamo guardato più e più volte, piene di tante lacrime ed emozioni. Non riesco nemmeno a descrivere cosa abbia significato per me e le mie sorelle, mio ​​fratello, mia madre e i nostri amici più cari. Grazie mille Kanye per questo ricordo che durerà tutta la vita.”

Molti dei suoi amici e familiari hanno commentato il video: “Mi fa ancora venire i brividi nel vederlo. Di persona è stato così toccante ed emozionante. Che bel regalo”.