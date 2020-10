Meteo oggi sabato 31 ottobre: buone notizie nell’ultimo giorno del mese su gran parte delle regioni. Ma non in tutte. La situazione

L’ultimo giorno di ottobre sarà caratterizzato da una situazione prevalentemente di stabilità su tutto il territorio, ma con qualche eccezione. Questo pazzo mese è andato via tra alti e bassi, con le temperature che hanno avuto sbalzi abbastanza rilevanti. Siamo passati infatti dal caldo della ottobrata al ciclone dei Balcani che ha portato improvvisamente su gran parte delle regioni piogge e temporali. Ma l’ultima settimana si è ancora diversificata da quelle precedenti per l’arrivo dell’anticilone africano. Che ha spazzato via le nuvole ed il cattivo tempo portando nuovamente temperature primaverili e bel tempo quasi ovunque. Da due giorni, infatti, da Nord a Sud il tempo è stato prevalentemente sereno, con la situazione che si ripeterà anche nella giornata di oggi. Diamo uno sguardo nello specifico sull’andamento della giornata odierna in tutte le regioni.

Al Centro ed al Nord la situazione sarà stabile, ma come detto ci saranno delle eccezioni che caratterizzeranno la prime ore del mattino. L’aria fresca della serata provocherà il cosiddetto effetto talpa. Le conseguenze non saranno catastrofiche, ma tra Lombardia Piemonte Liguria Veneto Friuli ed area Pianura Padana ci saranno delle foschie e banchi di nebbia che provocheranno complicazioni alla viabilità. Identica situazione anche in Toscana Umbria e parte del Lazio. Nel corso della giornata i miglioramenti saranno sensibili, con il sole e le temperature primaverili che prenderanno il sopravvento, con picchi anche di 23-24° nelle principali città. Mari calmi e venti deboli per tutto il corso della giornata.

Al Sud e sulle isole situazione stabile, nessuna criticità per tutta la giornata, con il sole ed il bel tempo che si farà sentire soprattutto in Campania Puglia Calabria e Sicilia con temperature che arriveranno anche sui 25°. Anche la Sardegna potrà beneficiare di una situazione meteo positiva per tutto l’arco di oggi sabato 31 ottobre. I mari saranno prevalentemente calmi ed i venti moderati. Situazione di stabilità che si riproporrà anche nella giornata di domenica 1 novembre.