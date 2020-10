Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dal reality. Ecco quello che sappiamo su questa decisione



Non smette mai di sorprenderci la casa del Grande Fratello e anche nella settimana appena trascorsa è successa una cosa che nessuno si sarebbe mail aspettato. Stiamo parlando di Andrea Zelletta. Il concorrente del programma in onda su Canale 5 è semplicemente uscito dalla porta rossa, a sorpresa. È stata la stessa produzione a dare la notizia, postando l’informazione sui social. Chi invece ha fatto sapere agli altri concorrenti, dandone l’annuncio nella casa, è stato Francesco Oppini. Gli hanno chiesto di riferire nel Confessionale.

Un vero lampo a ciel sereno l’abbandono della casa da parte del suo ormai ex inquilino. Che la produzione ha voluto spiegare meglio, scrivendo precisamente: “Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di ‘Grande Fratello Vip’ per motivi personali“. La parola “momentaneamente” chiarisce alcune cose sulla decisione dell’ex tronista di Uomini e Donne . il 26enne infatti, che è anche fidanzato con Natalia Paragoni, non avrebbe quindi abbandonato per sempre la casa. La paura che avesse avuto qualche insormontabile dissapore nella casa più amata dagli italiani viene meno. Però al tempo stesso cresce la preoccupazione su quale possa essere la ragione personale. In passato, i motivi per cui altri concorrenti hanno lasciato la casa per qualche giorno era sempre legati, purtroppo, a lutti o malattie. È stato il caso di Adriana Volpe , ad esempio, che ha lasciato per un breve periodo il reality a causa della morte del suocero, deceduto a causa del Covid-19. Anche Daniele Bossari ha lasciato per qualche giorno la casa nel 2017, per una ragione molto triste: la morte improvvisa di Franchino Tuzio, manager e suo caro amico.

Incrociamo le dita affinchè vada tutto bene a Zelletta, a cui molti inquilini affezionati si chiedono la vera ragione che lo ha portato a questa decisione.