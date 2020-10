Andrea Delogu, lo scatto senza veli che scatena il web: “Ci stai facendo perdere la testa”

Andrea Delogu ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza la sua bellezza e sensualità

La conduttrice ha infiammato i follower di Instagram con un post che ha messo in risalto la sua bellezza e sensualità. Doti che hanno da sempre accompagnato il suo personaggio, che soprattutto in televisione è molto amato ed apprezzato. Parliamo di una delle conduttrici più seguite nelle sue apparizioni, che siano nei programmi che conduce o sui social. Mai una critica nei suoi riguardi, anche perché appare sempre garbata ed elegante, anche quando si presenta sui social in scatti che possono apparire senza veli. Ma mai volgari. Insomma, la conduttrice ha da sempre avuto un grande seguito, adesso anche su Instagram. Dove si diverte insieme ai suoi follower a raccontare anche aspetti della sua vita privata e professionale. Brava e preparata non solo nelle vesti di conduttrice, ma anche in quelle da attrice. La sua professionalità è emersa in tutta la sua carriera artistica, con le soddisfazioni che non le mancano. Da poco ha terminato le riprese del film “Divorzio a Las Vegas”, lavoro che le ha dato l’ennesima soddisfazione e che ha voluto condividere con le anticipazioni con i follower di Instagram. Ma Andrea Delogu si diletta anche su Instagram molto spesso, con delle foto che fanno spesso il giro del web e che mettono in risalto le sue qualità fisiche che non passano inosservate e che spesso fanno il giro del web. La foto – che abbiamo proposto sotto – è stata molto apprezzata dai suoi ammiratori ed in generale da tutti i follower del web. Sul letto e tra i cuscini ha mostrato le sue curve, con il gioco del vedo non vedo che ha fatto solo immaginare le sue curve. Tanti i consensi per lei. E voi cosa ne pensate di questo scatto della conduttrice e attrice?