Wanda Nara in body mostra ai fan un look stratosferico per trascorrere il lockdown

Wanda Nara ha infiammato il web con un post che ha messo in evidenza le sue curve bollenti: il look ‘da lockdown’ ha fatto impazzire i fan

Lady Icardi ha infiammato il web con un post che ha mostrato ancora una volta tutta la sua bellezza e sensualità. Non nuova a questi successi sul web, la bellezza argentina ha stupito i follower di Instagram con una foto che davvero non è passata inosservata. Per un periodo la moglie del famoso calciatore del Psg aveva smesso di pubblicare post bollenti, anche per le critiche che aveva ricevuto da media e soprattutto dall’ex marito Maxi Lopez. Che si era scagliata contro di lei soprattutto per i continui viaggi che aveva fatto affrontare ai suoi figli. Ma anche per gli scatti che spesso si è fatta fare proprio dai figli, foto spesso in bikini e bollenti che erano scattate da alcuni dei suoi figli. Insomma, tanti i comportamenti che sono stati ritenuti sbagliati dai follower e dalla critica, così da far ‘raffreddare’ l’agente e moglie di Mauro Icardi. Anche la situazione difficile che sta vivendo la Francia, con l’emergenza Coronavirus che imperversa, ha forse spinto l’argentina ad avere un comportamento più rispettoso, con meno scatti bollenti e senza veli pubblicati su Instagram. Ma adesso si è ripresentata alla grande, con una foto che ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi ammiratori del web.

La foto che Wanda Nara ha pubblicato poco fa su Instagram ha mostrato nuovamente le sue curve bollenti

Wanda Nara è stata davvero irresistibile sul web. La sua foto che ha pubblicato poco fa ha mostrato ancora una volta il suo fisico perfetto e delle curve bollenti che hanno fatto il giro delle bacheche dei follower. Uno scatto che ha voluto in un certo senso ricordare anche la difficile situazione che la Francia, che in queste ore si appresta a vivere un secondo periodo di chiusura per l’emergenza Coronavirus. La moglie di Mauro Icardi ha presentato il suo ‘look da lockdown’, con un body scuro ed un selfie allo specchio che ha messo in mostra il suo abbondante décolleté. Post che ha voluto anche raffigurare il suo allenamento in casa, con tanto di tappeti per esercizi per tenersi in forma in queste lunghe giornate che caratterizzeranno questo periodo. Foto che in ogni caso è stata molto apprezzata dai follower, che si sono scatenati con una pioggia di like e di commenti, che hanno in pochi minuti fatto impazzire Instagram. L’ennesimo successo personale per lei che continua a far sognare i follower in tutto quello che fa. Post che abbiamo pubblicato sotto come sempre per lasciare a voi giudizi e commenti su uno dei personaggi pubblici più apprezzati dai follower di Instagram e non solo.