Meteo domani sabato 31 ottobre: giornata di sole e bel tempo, temperature in aumento

Meteo domani sabato 31 ottobre: ancora forte la presenza dell’anticiclone africano su tutte le nostre regioni, dal mattino criticità al Nord

Giornata di domani sabato 31 ottobre che ripercorrerà quella di oggi. Con il sole ed il bel tempo che si manterrà su quasi tutta la penisola dalle prime ore del mattino. Eccetto qualche rara eccezione, la situazione di meteo primaverile si manterrà anche nell’ultimo giorno di questo pazzo mese di ottobre. Che è andato avanti a colpi di caldo ed improvvisi temporali che hanno fatto sbalzare le temperature in alto ed in basso nel giro di poche ore. Prima l’ottobrata con il caldo anomalo, poi il ciclone dei Balcani che ha portato per qualche giorno l’instabilità. Adesso l’anticiclone africano che ha fatto chiudere in bellezza il mese. Ma vediamo nello specifico come sarà il tempo in tutte le regioni.

Al Centro Nord la situazione resterà di stabilità, con il sabato che rimarrà soleggiato ed all’insegna delle temperature miti. Non ci saranno particolari criticità nemmeno sulle aree alpine. Ma, come accaduto nella giornata di ieri, l’effetto talpa farà scendere le temperature di sera rispetto alla mattina ed al pomeriggio, con i banchi di nebbia e le foschie che caratterizzeranno anche la giornata del mattino di domani. Piemonte Lombardia Veneto Emilia Romagna e Friuli per il Nord, Toscana e parte del Lazio per il centro. Saranno queste le regioni che potranno risentire di foschie e banchi di nebbia nella mattinata che potrebbero creare problemi alla viabilità. Ma nel corso della giornata il sole prenderà il sopravvento, con le temperature che sfioreranno anche i 24°.

Al Sud e sulle isole tempo bello dalla mattina, con picchi in Campania Calabria e Sicilia anche di 25°. Stessa sorte per la Sardegna che farà registrare una giornata di sole con vento moderato e mare poco mosso. Meteo che sarà all’insegna della stabilità anche nella giornata di domenica 1 novembre su quasi tutta la penisola.