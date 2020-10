Grande Fratello Vip: un nuovo concorrente è pronto ad entrare stasera nella casa

Grande Fratello Vip: nuovo ingresso nella casa, con un personaggio dello spettacolo pronto a mettersi in gioco. Vediamo di chi si tratta

Nella casa del GF Vip le sorprese non mancano mai. Tanti i temi che verranno trattati nella puntata di oggi da Alfonso Signorini ed i suoi ospiti in studio. Con Pupo e l’agguerritissima Antonella Elia pronti a dare manforte al conduttore nelle varie storie che verranno proposte. Ci sarà veramente tanta carne a cuocere, a partire dalla situazione di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, ma anche alle polemiche che ci sarebbero state questa notte proprio contro i due. Insomma, si parte ancora dalla possibile love story mai scoppiata tra i due, con tutti i personaggi della casa che di volta in volta sono chiamati ad esprimersi sulla questione che sta appassionando il pubblico. Un soggetto che anche sta attirando su di sé tantissime critiche è la contessa Patrizia De Blanck, che sta avendo tante discussioni, in particolare con Tommaso Zorzi, con parole pesanti e ritenute anche a sfondo razzista da parte di alcuni telespettatori. Insomma, davvero tante le storie, tra le tanti da analizzare anche quella di Francesco Oppini che non sta vivendo un periodo di brillantezza dopo un inizio scoppiettante. Stasera però ci sarà come detto anche un ingresso importante nella casa del Grande Fratello Vip. Un personaggio che ha sempre fatto parlare di sé, e che potrebbe creare scompiglio all’interno della casa. Parliamo di Paolo Brosio, con il suo ingresso nella casa che è stato ufficializzato dalla produzione del programma con un post che svela tutto. Su Instagram l’ufficialità. Si tratta di un carattere molto forte che potrebbe contribuire ad inasprire ancora il clima già teso all’interno della casa. Staremo a vedere cosa sarà capace di combinare l’ex inviato speciale di “Quelli che il Calcio” ed oggi devoto fedele e credente convinto. Non ci resta che guardare la puntata di stasera per scoprire tutte le novità.