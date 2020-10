Al Gf Vip c’è un fantasma, Guenda avverte una presenza estranea vicino a Elisabetta Gregoraci “una donna con un velo nero”

Possiamo dire che i concorrenti del Gf vip, non si annoiano mai, ieri sera durante la cena, Guenda, figlia di Maria Teresa Ruta, dice di aver visto un fantasma: lo descrive come una donna mora, anziana vestita di nero con un velo.

Guenda è visibilmente scossa e turbata da questa visione, tanto che le amiche Stefania Orlando e la Gregoraci le chiedono cosa le stia succedendo, lei risponde un po intontita che sta bene ” sono su altro pianeta, visualizzo figure davanti a voi”.

Forse gli inquilini della casa si stanno facendo trasportare dalla festa di Halloween, tanto da vedere e avvertire delle strane entità, ma Maria Teresa conferma che la figlia non è la prima volta che avverte delle presenza, dice “non è la prima volta che Guenda riesce a vedere delle presenze, percependo alcune volte qualcosa che le altre persone non vedono”

IL FANTASMA DEL GFVIP POTREBBE ESSERE LA MADRE DI ELISABETTA

La figlia di Maria Teresa Ruta rivela che questa presenza siede vicino a Elisabetta Gregoraci, la showgirl sentendo la descrizione del fantasma (abiti neri, mora, anziana), pensa subito a sua madre, venuta a mancare da poco.

GUENDA NON E’ L’UNICA AD AVER VISTO UN FANTASMA

Guenda non sarebbe la prima ad aver visto all’interno della casa più spiata d’Italia una presenza ultraterrena, infatti nel 2018 Alessia Macari ex vincitrice della prima edizione del Gfvip, ospite di Barbara D’urso a Domenica Live, dichiarava di aver visto di notte una donna accanto al suo letto. Anche lei potrebbe essere come Guenda una sensitiva, entrambe hanno avvertito delle strane presenze negli studi ci Cinecittà.

La ex vincitrice mentre era all’interno della casa aveva raccontato ai suoi inquilini cosa le era successo “Non stavo sognando era tutto reale. Siamo a Cinecittà lo sapete quante attrici sono passate qui da questi studi e che sono morte? Io non scherzo su queste cose, so quello che ho visto”

Speriamo che per il momento non ci siano altre strane visioni, intanto sul web continuano a postare foto divertenti sugli strani avvistamenti dei Vip.