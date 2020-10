Silvia Toffanin, grave lutto per la conduttrice di Verissimo: è morta mamma Gemma Parison

Silvia Toffanin è stata colpita da un grave lutto: è scomparsa la mamma Gemma, malata da tempo. Il cordoglio del mondo dello spettacolo

La conduttrice di “Verissimo” è stata colpita da un grave lutto familiare. Ad annunciare la notizia è stata l’ANSA. Si è spenta la signora Gemma Parison, la mamma della conduttrice. Bruttissima notizia che ha sconvolto i fan della conduttrice ma anche tutti i colleghi dello spettacolo e della televisione. Il grave lutto ha colpito anche la sorella della conduttrice Daiana. La signora Gemma era malata da qualche mese. La compagna di Pier Silvio Berlusconi è un personaggio molto amato dal pubblico televisivo grazie alla conduzione del programma di intrattenimento Verissimo. La notizia della morte della madre ha sconvolto tutti. Ci sono pochissime notizie della signora Gemma che ha voluto sempre avere una forte riservatezza della sua vita, anche per non intaccare la personalità della figlia, che da 20 anni è la compagna di Pier Silvio Berlusconi. La donna è di origini australiane, e da tempo viveva nella provincia di Vicenza. Nella sua vita ha svolto anche il lavoro di bidella. Poi il successo e la carriera della figlia hanno contribuito al suo isolamento dalle luci della ribalta. Persona pacata e riservata, ha avuto sempre uno splendido rapporto con Silvia Toffanin e la sorella Daiana. In alcune interviste la conduttrice ha menzionato la mamma, che l’avrebbe spronata spesso a viaggiare ed a godersi le bellezze del mondo. Una perdita forte per le due sorelle Toffanin, che come detto erano particolarmente legate alla figura della madre. Tanti i messaggi di cordoglio sulla pagina Instagram del programma Verissimo. Tra questi ricordiamo quello di Alessandra Amoroso, tra i primi a scrivere per la conduttrice. Il post della redazione di Verissimo: “Un grande abbraccio da tutti noi di #Verissimo alla nostra Silvia per la perdita della sua amata mamma Gemma”.