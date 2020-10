Sabrina Salerno ricorda l’estate con un bikini mozzafiato. I fan: “Bellezza spaziale”

Sabrina Salerno ha scatenato i follower di IG con un post dell’estate che ha messo in risalto il suo fisico perfetto e delle curve bollenti

La cantante ha fatto impazzire i suoi follower con una foto pubblicata su Instagram che in pochi minuti ha fatto il giro del web. Bellezza senza tempo, l’artista genovese sembra non avvertire il peso degli anni. Anzi, la sua freschezza fisica le ha fatto guadagnare il titolo di ‘regina dell’estate’ a suon di post bollenti che hanno messo in evidenza le sue qualità. Anche nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram è riuscita ancora una volta ad attirare l’attenzione su di se, con i follower che ancora una volta si sono detti pazzi di lei, mostrando il loro gradimento a suon di like e di commenti. La cantante è davvero molto attiva sui social, su Instagram in particolare riesce ad avere una grande visibilità. Con i fan che arrivano per lei non solo dall’Italia. Infatti dalla Spagna ci sono stati dei calciatori che le hanno dedicato addirittura una squadra di calcio amatoriale. Un gesto che è stato molto apprezzato da Sabrina Salerno che ha ringraziato il gruppo di ragazzi in prima persona. Come detto la bella e sensuale artista è stata una protagonista assoluta dell’estate. Bella stagione che ha atteso per mesi e che si è goduta ogni giorno, tra mare e sole in piscina. In queste ore ha voluto ricordare proprio l’estate con la pubblicazione di un post che ha messo in evidenza ancora una volta la sua esplosività fisica che ha conquistato il web. Il bikini mozzafiato ha esaltato il fisico perfetto e le sue curve che non hanno lasciato spazio all’immaginazione dei fan. “Sei una bellezza spaziale” ha commentato uno di loro. Post che ha fatto il pieno di like e commenti e che abbiamo pubblicato sotto, lasciando a voi i commenti.