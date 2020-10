Meteo oggi giovedì 29 ottobre: è arrivato l’anticiclone sub tropicale sulle nostre regioni

Meteo oggi giovedì 29 ottobre: situazione in netto miglioramento su tutte le regioni da Nord a Sud con l’arrivo dell’anticiclone africano

Giornata all’insegna della stabilità quella di oggi giovedì 29 ottobre. Ci avviamo alla fine di questo pazzo mese, e all’arrivo di novembre, con l’ennesimo cambiamento in atto dello scenario climatico nel nostro paese. E tutto per via dell’arrivo dell’anticiclone africano che ha spazzato via cattivo tempo e temperature basse. Le piogge e le perturbazioni della settimana scorsa che hanno flagellato il Nord ed alcune regioni del Sud sono solo un brutto ricordo. Il ciclone dei Balcani è stato spazzato via in poche ore. Adesso gli italiani si potranno godere dei giorni di sole e bel tempo fino al weekend di Halloween. Anche la prima domenica di ottobre sarà prevalentemente caratterizzata dal bel tempo e da temperature quasi primaverili. Di seguito il tempo nello specifico della giornata di oggi.

Meteo caratterizzato dall’anticiclone africano dalle prime ore del mattino: sole e bel tempo anche sui rilievi alpini

Al Centro Nord la situazione meteo sarà caratterizzata sin dalle prime ore di questa mattina da cieli limpidi con sole e temperature primaverili. Le piogge e le allerte della settimana scorsa, con criticità in Lombardia Piemonte Liguria e regioni del Nord Est saranno solo un brutto ricordo. L’anticiclone africano, arrivato già da qualche ora, ha portato stabilità ovunque. Temperature primaverili anche nella giornata di domani, ma sostanzialmente sino a domenica 1 novembre la situazione rimarrà all’insegna del bel tempo. Possibili locali foschie e banchi di nebbia in pianura padana nelle prime ore del mattino. Ma nel corso della giornata di oggi non ci sono situazioni particolari da segnalare.

Al Sud e sulle isole l’arrivo della coda della primavera: caldo anomalo e bel tempo in tutte le regioni già da oggi

Anche al Sud e sulle isole cieli sereni e giornata soleggiata un po’ ovunque. Anche in questo caso l’anticiclone africano porterà dei benefici, spazzando via ogni residuo di cattivo tempo e piogge. Dalla mattinata di oggi infatti si avrà un ondata di caldo anomalo che si farà sentire soprattutto il Calabria Campania Puglia e Sicilia. Per tutto l’arco della giornata di oggi giovedì 29 ottobre il cielo rimarrà sereno anche in Campania, regione che nelle scorse ore ha fatto registrare le criticità forse maggiori in tutto il Sud. L’alta pressione e le temperature calde porteranno ad una situazione di estrema stabilità che si estenderà anche nei prossimi giorni. Che vedranno la fine di questo anomalo mese di novembre che ha fatto registrare forse la coda della bella stagione in modo definitivo. Fino alla giornata di domenica, e a partire da oggi, mari poco mossi o calmi e venti deboli. Anche la Sardegna, colpita da temporali nei giorni scorsi, beneficerà da oggi dell’arrivo dell’anticiclone africano.