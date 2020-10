Meteo domani venerdì 30 ottobre: resiste l’anticiclone africano, ma attenzione all’effetto talpa

Meteo domani venerdì 30 ottobre: resiste in tutta Italia l’anticiclone africano con il bel tempo, ma attenzione all’affetto talpa al mattino

Continuano gli effetti positivi dell’anticiclone africano sul nostro paese, con le giornate di sole e bel tempo che caratterizzeranno questo fine settimana che porterà alla fine di questo pazzo mese di ottobre ed all’inizio di novembre. Nel corso delle settimane scorse abbiamo avuto un alternanza caldo-freddo-caldo che ha avuto delle ripercussioni di vario tipo. Adesso, dopo qualche giorno di instabilità, gli affetti della presenza dell’anticiclone africano nel nostro paese sono presenti. E così, dalla giornata di ieri sole e bel tempo su tutta la penisola da Nord a Sud, con la piogge che sono state portate via rapidamente, con benefici sulle temperature che si sono apprezzate. Anche la giornata di domani seguirà il percorso di quelle precedenti, con temperature quasi primaverili che renderanno piacevoli – restrizioni permettendo – uscite ed attività sportive all’aperto. Ma vediamo nello specifico quello che accadrà in tutte le regioni da Nord a Sud.

Meteo caratterizzato dal bel tempo in tutte le regioni, ma attenzione al fenomeno dell’effetto talpa che creerà disagi

Nelle regioni del Centro Nord la situazione di stabilità durerà anche nella giornata di domani venerdì 29 ottobre, con il bel tempo che si estenderà in tutte le regioni, anche sui rilievi alpini. Ma ci saranno anche delle criticità soprattutto nelle ore del mattino. Infatti in alcune regioni del Nord e del Centro foschie e banchi di nebbia renderanno difficile la viabilità nelle ore mattutine in Lombardia Piemonte e Veneto. Ma anche in Friuli e zona della Pianura Padana. Con Emilia Romagna maggiormente interessata al fenomeno dell’effetto talpa. Anche in Toscana possibili foschie dal mattino. Nel corso della giornata la situazione migliorerà sensibilmente con le temperature che raggiungeranno i livelli primaverili ed il sole che prevarrà indisturbato fino a sera. Gli affetti positivi dell’anticiclone africano (come di evidenzia dalla foto) raggiungeranno quindi anche le regioni notoriamente fredde in questo periodo dell’anno. Non smentendo fino alla fine questo pazzo mese di ottobre. +

Al Sud e sulle isole nessuna criticità per tutto l’arco della giornata: sole bel tempo e temperature miti ovunque

Anche nelle regioni del Sud la situazione rimarrà all’insegna della stabilità. Con alcuni picchi che si toccheranno nelle principali città anche di 25-28 gradi. Insomma, l’ennesima giornata di bel tempo che ci porterà al weekend di Halloween e dei morti con un tempo che potrà regalare anche giornate all’aperto. La situazione dell’emergenza Coronavirus la vera insidia che potrebbe privare gli italiani di queste giornate che faranno registrare temperature quasi record. Situazione stabile anche per i mari che saranno poco mossi ed i venti deboli anche sul versante Tirreno. Lieve calo delle temperature in serata, con il ritorno alla normalità dal mattino di sabato 30 ottobre.