Si alza il polverone sulla Gregoraci: “Non può fidanzarsi con nessun uomo, ha un contratto con Briatore”, le parole di Alfonso Signorini che avevano scosso i telespettatori.

“Elisabetta Gregoraci non può fidanzarsi con nessun uomo, ha un contratto con Briatore”, i dettagli del contratto erano stati svelati nel gennaio dell’anno scorso da Alfonso Signorini, durante un’ospitata al programma di Piero Chiambretti CR4 – La Repubblica delle Donne.

Le parole del direttore di Chi, dopo aver scosso gli ascoltatori, sono state dimenticate forse troppo facilmente. Oggi queste rivelazioni tornano a farsi notare e risultano molto utili per cercare di far luce sul presunto flirt che la nota showgirl sta avendo con il concorrente del GfVip Pierpaolo Pretelli.

Cosa prevede il contratto

Secondo il contratto post matrimoniale stilato tra la ex moglie e Briatore nel 2017, infatti, la Gregoraci dopo la separazione non potrebbe fidanzarsi per ben tre anni, o almeno non dovrebbe farsi vedere con l’ipotetico fidanzato sui giornali.

Le parole di Signorini: “la Gregoraci non può fidanzarsi per tre anni, c’è un contratto con l’ex marito Flavio Briatore. Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore. La ‘conditio sine qua non’ che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi”.

Le penali da pagare

Ci sarebbero quindi delle penali molto onerose da pagare da parte della ex moglie in caso di uscite di notizie che la vedono protagonista di storie d’amore o di flirt con un altro uomo. La Gregoraci deve stare molto attenta a non farsi vedere sui giornali con un altro uomo: nel corso di questi tre anni ha anche avuto una relazione con l’imprenditore Francesco Bettuzzi, tenuta abilmente nascosta da entrambi.

Il flirt con Pierpaolo Pretelli nella Casa

Sin dall’inizio tra i due è scattata una grande intesa, ma ad un certo punto la showgir ha iniziato a “scansarlo”. Ha lasciato a bocca aperta sia Pierpaolo che i telespettatori quando ha rivelato una storia fuori dal GF, probabilmente inventata per coprire il segreto del contratto con Briatore. “Non abbracciarmi, che poi chi ci guarda pensa che abbiamo in flirt e non è vero. Io sono innamorata fuori dalla casa”, avrebbe detto a Petrelli.

È stato svelato quindi il motivo per cui la Gregoraci si tiene alla larga dal suo accanito corteggiatore all’interno della Casa, anche se, bisogna ammetterlo, non sempre ci riesce. É stata notata spesso dai più attenti telespettatori anche l’esistenza di una specie di “linguaggio in codice” tra i due, tra cui l’uso di una scrittura segreta che Elisabetta disegna sulla mano di Pierpaolo per passargli messaggi privati. D’altronde siamo vicini alla scadenza del contratto. Solo due mesi e la Gregoraci potrà concedersi tutte le effusioni che vorrà.