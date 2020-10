Elettra Lamborghini lascia i follower senza parole: “Ho una grande sorpresa per voi”

Elettra Lamborghini ha scatenato i suoi follower con una grande sorpresa che ha voluto annunciare tramite una Instagram Stories

La cantante bolognese non finisce mai di stupire i suoi fan con i post che pubblica su Instagram ma anche con le sue numerose Stories. In una delle ultime che ha pubblicato ha voluto fare una sorpresa ai follower, con una notizia che ha scatenato le reazioni entusiaste degli ammiratori. La moglie del Dj Afrojack è un personaggio amatissimo sui social, tanto che le sue apparizioni sono seguitissime, con migliaia di like e commenti, ma anche di visualizzazioni, che la proiettano tra le influencer più importanti del paese. Il suo matrimonio con il famoso Dj è stato definito nel mese di settembre scorso come l’evento mondano più atteso. Che ha visto la partecipazione di tantissimi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che non si sono persi la giornata che è stata emozionante e speciale per tutti. In modo particolare lo è stata per gli sposi, che hanno coronato il loro sogno d’amore insieme a familiari ed amici di sempre. Ma la cantante e web influencer è da tempo uno dei personaggi più seguiti anche per le sue doti fisiche che non passano di certo inosservate. Brava come artista, bella e sensuale ma anche ironica e simpatica. Insomma, una ragazza che è rimasta quella di sempre nonostante il successo. Con i numeri di una star, ma che mantiene il rapporto diretto con i suoi ammiratori.

Nella Instagram Stories la cantante bolognese ha annunciato una bella sorpresa per i suoi fan. Ecco quale

Elettra Lamborghini ha voluto annunciare una importante sorpresa ai suoi follower di Instagram. Una novità che nelle Instagram Stories ha lasciato senza parole i suoi ammiratori, che apprezzano tutto quello che riguarda sulla sua vita professionale e non. “Ho una sorpresa” ha scritto all’inizio. Poi ha continuato: “E’ arrivato il momento di svelare il segreto ragazzi”. Poi aprendo la scatola si è lasciata scappare: “No vabbè, io morta, mi è arrivato adesso questo pacco”. Una volta mostrato il contenuto del pacco ha aggiunto: “Sapete cos’è questo? Guardate. Dal 3 novembre in edicola il mio album con le figurine”. Una sorpresa che ha entusiasmato i follower, che come detto apprezzano tutto quello che riguarda della vita della famosa e bella cantante ed influencer. Che continua a crescere nel gradimento del pubblico. Tanto che si è arrivati a pubblicare un album delle figurine, che raccolgono gli scatti della cantante, che dalla sua apparizione al Festival di Sanremo ha visto crescere in modo esponenziale la sua celebrità. L’amore dei follower di Instagram nei suoi confronti appare incondizionato, tanto che non mancano messaggi di vero amore nei suoi confronti.