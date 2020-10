Coronavirus, Ibrahimovic in campo contro il contagio: “Non siete Zlatan, non sfidate il virus”

Coronavirus: il campione del Milan Zlatan Ibrahimovic è sceso in campo in uno spot per la regione Lombardia per dare un messaggio importante

Lo svedese è sceso in campo insieme alla Regione Lombardia in questa difficile battaglia contro il contagio da Covid-19. Rivolgendosi ai cittadini invitandoli a non abbassare la guardia, ed a rispettare le regole per uscire da una situazione che diventa sempre più complicata. Soprattutto nella regione ad oggi più colpita d’Italia nell’emergenza che da marzo scorso proprio non trova sosta. Con tanto di mascherina, ed invito al rispetto delle regole, il campione del Milan ha voluto dare l’esempio, usando la sua proverbiale ironia anche per raccontare la sua battaglia vinta proprio contro il contagio. Adesso che sta bene ed è tornato in campo, Zlatan Ibrahimovic è stato protagonista di questo video girato al 39esimo piano del palazzo della Regione Lombardia. Il messaggio che ha lanciato è stato semplice e chiaro: “Il virus mi ha sfidato e io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus”. E ancora: “Usa la testa, rispetta le regole. Distanziamento e mascherina sempre e vinceremo noi”. Il messaggio è stato pubblicato sulla pagina Instagram della Regione Lombardia, con il messaggio che è stato un monito per tutti i cittadini lombardi: “Regione Lombardia con il campione @iamzlatanibrahimovic per ricordare che solo insieme possiamo sconfiggere la diffusione del virus. Se rispettiamo le regole, vinciamo noi!”. Tante le visualizzazioni al post in pochi minuti dalla pubblicazione, a testimoniare la forte popolarità del campione del Milan e la potenza che un messaggio da parte di un campione come lui potrebbe avere. I numeri del contagio da Coronavirus in Lombardia sono ancora molto pesanti, si aspetta una inversione di tendenza nelle prossime ore per evitare rischi di nuove chiusure e lockdown che potrebbero essere letali per l’economia della regione ma anche del paese.