Coronavirus, Alessia Marcuzzi comunica l’esito del tampone: “Il mio pensiero va a chi soffre”

Coronavirus: la conduttrice ha comunicato poco fa l’esito del tampone dopo che era risultata positiva prima della conduzione a Le Iene

Arrivato l’esito del tampone per la celebre conduttrice che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con due esiti positivi al pungidito. E’ stata la diretta interessata a dare comunicazione dell’esito, mettendo al corrente tutti i follower di Instagram con un messaggio dedicato anche a tutte le persone che stanno soffrendo in questa pandemia. La situazione in Italia in queste ore non è delle migliori, e proprio per questo motivo la conduttrice ha sentito di dover spendere delle parole su quanto sta accadendo. “Sono negativa💪. Scusatemi se sono costretta a scrivervi tutto…ma devo farlo per forza perché andando in onda ogni settimana, il mio essere positiva o negativa è di dominio pubblico. Sono felice, certo! Ma il mio pensiero va a chi sta combattendo🙏❤️”. Arrivata la tanto attesa negatività per Alessia Marcuzzi, che come detto un paio di giorni fa ha dovuto rinunciare per la seconda volta alla conduzione del programma di inchiesta che da anni va in onda su Italia 1. La conduttrice ha rivolto un pensiero alla gente che in questo momento sta affrontando la malattia in forma grave. Mostrando come sempre grande sensibilità. Anche in questo caso, come del resto è accaduto per il post su Instagram che annunciava la presunta positività, tanti sono stati i messaggi da parte dei follower che hanno tirato insieme a lei un sospiro di sollievo. Il primo a rispondere è stato il collega Giulio Golia, che come tanti è ancora positivo ed in attesa di tampone negativo. Golia ha risposto: “Forza a chi combatte”. Il commento felice di Nicola Savino, suo compagno alla conduzione di Le Iene: “Ne ero convinto”. Tanti anche i messaggi dei follower e delle persone comuni. Come migliaia sono stati anche i like, tra questi anche quello della cantante Nina Zilli, che nei giorni scorsi è risultata anche lei positiva al Coronavirus.