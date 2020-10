Benedetta Parodi, il racconto del suo dramma: “E’ stato un incidente terribile”

Benedetta Parodi è un personaggio molto amato dal pubblico. In una recente intervista ha raccontato un episodio che ha emozionato i suoi fan

La conduttrice e giornalista è un personaggio pubblico molto amato dal pubblico. Non solo quello televisivo la segue con passione in tutte le sue trasmissioni, ma anche quello del web ha imparato ad apprezzarne le qualità sia fisiche che professionali. Dopo una carriera iniziata tra i vari tg, adesso è diventata un punto di riferimento nelle trasmissioni che si occupano di food e cibo. Tra i fornelli la moglie di Fabio Caressa è molto abile, tra ricette e consigli riesce a lasciare a bocca aperta i fan. Tante le sue apparizioni televisive, ma anche quelle in radio, con la nuova avventura a Radio Capital insieme a Selvaggia Lucarelli e Daria Bignardi. Ma non finisce qui. Infatti in televisione la giornalista conduce la trasmissione “Senti chi mangia”, mentre da poco è uscito anche il suo primo lavoro editoriale con il libro “Una poltrona in cucina”. La sorella della giornalista Cristina, racconta con passione e professionalità tutte le sue avventure tra i fornelli, sfornando tante ricette che lasciano a bocca aperta i follower. Come detto la conduttrice è molto apprezzata, tanto che i suoi fan la seguono nelle vicende provate che ama condividere con i fan. In una intervista a “Vieni da me” di Caterina Balivo, Benedetta Parodi raccontò un episodio che lasciò senza parole i suoi fan. Si tratta di un incidente che le capitò quando si trovava insieme a delle amiche in auto a Forte dei Marmi. Arrivata ad un incrocio ebbe un incidente pericoloso che le ha cambiato la sua vita. “In quella circostanza ho capito di avere una grande forza dentro di me” ha raccontato la conduttrice. Che ha continuato: “Nella mia vita da quel momento sono cresciuta, ero già sposata con Fabio. Ed ho trovato poi altri amici”. Una confessione che ha suscitato tanto interesse nei fan che hanno continuato a seguirla con passione.